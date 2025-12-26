Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí”: Vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc nhất của năm 2025

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” năm 2025 diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, với sự tham dự của các đại biểu cùng đông đảo các tác giả, phóng viên trên cả nước.

Anh Phạm Ngọc Thành (giữa) đại diện nhóm tác giả nhận giải Vàng ở hạng mục Thời sự với tác phẩm "Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh." (Ảnh: Quang Hùng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng giải ảnh không chỉ là dịp vinh danh các tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình tác nghiệp đầy trách nhiệm, đam mê và tình yêu nghề của những người làm báo.

Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức đã bước sang mùa thứ 7 - một chặng đường “không quá dài nhưng đủ để khẳng định uy tín, bản sắc và giá trị nghề nghiệp” của giải thưởng.

Mùa giải 2025 mang chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam” - khắc hoạ một cách sâu sắc về hành trình lặng thầm nhưng kiên định của những người làm báo, những người đã chọn đứng ở tuyến đầu để làm tròn sứ mệnh thông tin.

Ban Tổ chức nhận được gần 400 tác phẩm tham dự, lựa chọn và vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc, mở ra trước công chúng một không gian sống động về đời sống, lịch sử và con người Việt Nam qua những lát cắt chân thực, giàu cảm xúc.

“Những tác phẩm được vinh danh đã kể lại câu chuyện của đất nước bằng hình ảnh - từ những khoảnh khắc trang trọng, hào hùng của các sự kiện lớn, niềm vui vỡ òa trên các sân chơi thể thao, cho đến những hình ảnh lặng lẽ nhưng xúc động về lao động, cống hiến và sẻ chia trong gian khó,” ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ông cho rằng chính sự đa dạng ấy đã làm nên chiều sâu của mùa giải năm nay, khi ảnh báo chí không chỉ phản ánh sự kiện mà còn lưu giữ niềm tự hào, sự hy sinh, lòng kiên nhẫn và khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, thông tin lan truyền chỉ trong tích tắc, ông Lê Quốc Minh khẳng định ảnh báo chí vẫn giữ một vị trí đặc biệt, không thể thay thế: “Một bức ảnh tốt có thể thay cho ngàn lời nói, có thể khiến người xem dừng lại, suy ngẫm và thấu cảm. Đó chính là sức mạnh riêng có của ảnh báo chí - sức mạnh của sự thật được kể bằng ánh sáng, bố cục và cảm xúc chân thực.”

Ngay sau phần khai mạc, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải Vàng, Bạc, Đồng ở từng hạng mục: Thời sự, Đời sống xã hội và Thể thao, cùng 10 tác phẩm Top 10, ghi nhận sự đóng góp và sáng tạo của các phóng viên ảnh trên toàn quốc.

Nhóm phóng viên Báo VnExpress được xướng tên ở giải Vàng hạng mục Thời sự với “Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh.”

Đại diện các tác giả nhận giải, phóng viên Phạm Ngọc Thành cho biết giải thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với nỗ lực tác nghiệp, đồng thời là động lực để tiếp tục theo đuổi những đề tài lớn và giá trị hơn trong hành trình làm nghề.

“Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, nơi anh tham gia tác nghiệp, quy tụ hàng trăm phóng viên ảnh đến từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước. Mỗi người phải nghiên cứu rất kỹ vị trí tác nghiệp, có những vị trí là bí mật nghề nghiệp, không thể chia sẻ, bởi đó là kết quả của quá trình chuẩn bị rất lâu, cả trước ngày diễn ra sự kiện,” anh Thành chia sẻ.

Phóng viên Phạm Ngọc Thành nhấn mạnh vai trò của cảm xúc trong mỗi bức ảnh. Anh cho rằng nếu biết đặt cảm xúc vào từng khuôn hình, kể câu chuyện bằng cảm xúc chân thật, thì những khoảnh khắc đó sẽ chạm được tới độc giả./.

KẾT QUẢ GIẢI ẢNH “KHOẢNH KHẮC BÁO CHÍ” 2025 Ban Tổ chức chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc và trao giải Vàng, Bạc, Đồng cho các tác phẩm theo hạng mục: HẠNG MỤC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI + Giải Vàng: Công nhân ngâm bùn trắng đêm nạo vét, “hồi sinh” sông Tô Lịch. Tác giả: Đinh Đức Long (bút danh Hải Long) – Báo Dân trí + Giải Bạc: Làng Nủ tiến tới hạnh phúc. Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng – Tạp chí Đời sống và Pháp luật + Giải Đồng: Bí thư Chi bộ tâm huyết với chuyển đổi số dành cho người cao tuổi. Tác giả: An Thành Đạt – Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) HẠNG MỤC THỜI SỰ + Giải Vàng: Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh. Nhóm tác giả: Ngọc Thành, Đức Đồng, Giang Huy, Như Quỳnh, Thanh Tùng, Nguyễn Đông, Lương Hiếu, Minh Hoàng, Đức Kiên, Thanh Hằng, Phạm Dự - Báo VnExpress + Giải Bạc: 100 giờ sống trong ngập lụt, không điện, không nước giữa Hà Nội. Tác giả: Đinh Đức Long (bút danh Hải Long) – Báo Dân trí + Giải Đồng: Thần kỳ: Công binh Việt Nam cứu sống một nạn nhân sau 124 giờ bị chôn vùi bởi động đất. Tác giả: Thành Đạt, Sơn Bách - Báo Nhân Dân HẠNG MỤC THỂ THAO + Giải Vàng: Hành trình vinh quang của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Tác giả: Trương Anh Đức – Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh + Giải Bạc: Ngôi sao nhí tỏa sáng trên sân băng Giải vô địch trẻ Quốc gia 2025. Tác giả: Đinh Đức Long (bút danh Hải Long) – Báo Dân trí + Giải Đồng: Nữ chiến binh sao vàng. Tác giả: Bùi Cương Quyết (bút danh Minh Quyết) - Thông tấn xã Việt Nam

Theo TTXVN