Tây Đô mở rộng diện tích liên kết sản xuất trong nông nghiệp

Với mục tiêu đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xã Tây Đô đang triển khai quyết liệt việc tích tụ đất đai để hình thành những vùng sản xuất quy mô, theo hình thức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất của chính quyền và người dân đã tạo nên hiệu quả kinh tế rõ rệt, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiệu quả, kinh tế cao, bền vững và thích ứng với nhu cầu của thị trường.

Diện tích sản xuất giống lúa ADI số 9 liên kết với Công ty TNHH Tân Tiến mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân xã Tây Đô.

Một trong những giải pháp then chốt để địa phương đạt được mục tiêu trên là triển khai hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ tập trung đất đai để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo đơn đặt hàng và sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến nay, bình quân mỗi hộ chỉ còn từ 1 - 2 thửa ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa đồng bộ, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, xã tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất thông qua thuê, mượn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Từ đầu năm đến tháng 5/2026, toàn xã tích tụ tập trung được 50ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 20ha.

Nhờ có quỹ đất liền vùng lớn, Tây Đô dễ dàng bắt tay với các doanh nghiệp để thiết lập các vùng chuyên canh lúa thương phẩm, ngô ngọt, rau màu các loại, mía theo tiêu chuẩn khắt khe, với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp theo hình thức liên kết bao tiêu sản phẩm đạt 188,1ha. Nông dân không còn phải lo lắng tìm đầu ra khi thu hoạch, bởi toàn bộ sản lượng nông sản trên diện tích tích tụ này đều đã có “địa chỉ tiêu thụ” từ trước khi xuống giống. Thông qua các hợp đồng liên kết, nông sản của người dân được tiêu thụ ổn định, giá bán cao hơn thị trường từ 10 - 15%, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực để người dân yên tâm gắn bó với sản xuất nông nghiệp.

Vụ xuân 2026, xã đã triển khai mô hình sản xuất lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao gắn với xây dựng thương hiệu gạo Tây Đô với diện tích 50ha. Trong đó, có 30ha thâm canh tại các xứ đồng Mỏ Lội, Gò Ổi, Ngã Tư, Gò Đá và 20ha sản xuất lúa hữu cơ tại cánh đồng Mỏ Khoái thôn Tiến Ích 1. Đáng lưu ý là toàn bộ diện tích được các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Lựu Sướng, Công ty TNHH Tân Tiến cam kết bao tiêu đầu ra, góp phần giảm rủi ro trong sản xuất.

Để “trợ lực”, đồng hành cùng người dân trong xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, UBND xã đã phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ 100% phân bón hữu cơ đối với vùng lúa hữu cơ và 50% lượng giống theo định mức của doanh nghiệp liên kết. Nhờ áp dụng tốt khoa học, kỹ thuật, năng suất lúa của vùng sản xuất thâm canh đạt gần 75 tạ/ha, góp phần nâng bình quân năng suất vụ xuân 2026 toàn xã đạt 71,86 tạ/ha.

Ông Phạm Văn Thụ, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Quang, cho biết: "Việc hình thành vùng sản xuất quy mô lớn theo hình thức liên kết sản xuất đã giúp người dân có điều kiện đầu tư bài bản, nâng cao giá trị kinh tế từ 15 - 20% so với sản xuất đại trà, tạo niềm tin để người dân gắn bó lâu dài với đồng ruộng. Từ những mô hình liên kết sản xuất đã thực hiện thành công, UBND xã giao nhiệm vụ cho các HTX nông nghiệp tìm kiếm đơn vị liên kết để sản xuất những loại nông sản giá trị kinh tế cao, thị trường có nhu cầu lớn nhưng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ sản xuất của người dân địa phương”.

Theo thống kê của UBND xã Tây Đô, đến nay trên địa bàn đã hình thành được 7 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích hơn 120ha. Nhiều loại cây trồng lợi thế của địa phương như lúa, rau màu các loại, cây ăn quả, mía... được sản xuất theo hình thức liên kết, bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng kinh tế. Nhờ đó, giá trị kinh tế vượt trội, góp phần nâng giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích sản xuất của xã đạt 187 triệu đồng/ha/năm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. Cùng với đó, người dân khi tham gia vào vùng sản xuất đã thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, đầu ra bấp bênh, sang sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa, sản xuất theo quy trình chung và có đầu ra ổn định.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Tây Đô, cho biết: “Thời gian tới xã sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, khuyến khích các hộ gia đình cho thuê hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mở rộng hơn nữa các vùng sản xuất tập trung. Từ đó, xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, nơi doanh nghiệp và nông dân cùng đồng hành, chia sẻ lợi ích và rủi ro".

Thực tế cho thấy, việc mở rộng diện tích liên kết sản xuất nông nghiệp tại xã Tây Đô không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tức thì, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một nền nông nghiệp bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Hòa