Tây Ban Nha, Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026; Cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 Đội tuyển Việt Nam

Cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026; Iran viết nên lịch sử tại World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/6).

Cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu ba thủ môn xuất sắc cho AFF Cup 2026 gồm Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và tân binh Lê Giang Patrik. Cuộc đua giành vị trí chính thức hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi cả ba đều sở hữu thể hình lý tưởng và tài năng nổi bật.

Thủ môn Lê Giang Patrik lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: CA TPHCM)

Trong đó, Lê Giang Patrik gây chú ý nhờ kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, được đánh giá là chìa khóa quan trọng để đối phó với lối chơi bóng bổng từ các cầu thủ nhập tịch của Indonesia và Thái Lan.

Dù vậy, Văn Lâm và Trung Kiên với lợi thế về sự am hiểu môi trường đội tuyển cùng khả năng phản xạ nhạy bén cũng quyết tâm không kém. Sự cạnh tranh sòng phẳng này buộc mỗi thủ môn phải nỗ lực tối đa, vì bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể khiến họ mất suất bắt chính tại các giải đấu lớn sắp tới.

Iran viết nên lịch sử tại World Cup 2026

Rạng sáng 22/6, Iran đã tạo nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 khi cầm hòa Bỉ 0-0, qua đó lần đầu tiên bất bại trong hai trận mở màn sau 7 lần tham dự giải đấu.

De Bruyne (áo đỏ) cùng dàn sao tuyển Bỉ bất lực trước Iran. (Ảnh: AP)

Dù tung ra đội hình có độ tuổi trung bình cao kỷ lục (trên 32 tuổi), đại diện châu Á vẫn thi đấu đầy kiên cường trước sức ép của “Quỷ đỏ”. Thủ thành Alireza Beiranvand có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, giúp Iran đứng vững dù Bỉ chiếm ưu thế kiểm soát bóng.

Thậm chí, Iran còn được chơi hơn người từ phút giữa hiệp hai sau khi Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ trực tiếp. Kết quả này giúp Iran rộng cửa đi tiếp, trong khi Bỉ tiếp tục gây thất vọng lớn khi chưa thể tìm lại vị thế của một thế lực hàng đầu thế giới.

Tây Ban Nha thăng hoa, Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026

Tại bảng H, Tây Ban Nha đã có màn giải tỏa áp lực ấn tượng với chiến thắng đậm đà 4-0 trước Saudi Arabia.

Lamine Yamal tỏa sáng trong chiến thắng của Tây Ban Nha (Ảnh: EFE).

Sự trở lại kịp thời của Lamine Yamal cùng sự tỏa sáng của Oyarzabal và Dani Olmo đã giúp “La Furia Roja” kiểm soát hoàn toàn thế trận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Nhật Bản đang tạo nên cơn địa chấn tại World Cup năm nay với chiến thắng hủy diệt trước Tunisia. Không còn là “ngựa ô”, “Samurai xanh” hiện lên với tư duy chiến thuật hiện đại, sự phối hợp nhuần nhuyễn và đẳng cấp vượt trội dù thiếu vắng nhiều trụ cột.

Những câu chuyện cổ tích trong truyện tranh giờ đang bước ra ngoài đời thật với đội tuyển Nhật Bản (Ảnh: Getty).

Với mục tiêu vô địch không còn là hoang đường, Nhật Bản đang chứng minh họ sẵn sàng sắm vai kẻ chinh phục, biến những giấc mơ từ truyện tranh thành hiện thực bằng phong độ hủy diệt trên sân cỏ quốc tế.

World Cup 2026: Lịch thi đấu tâm điểm ngày 22, sáng 23/6

World Cup 2026 tiếp tục diễn ra đầy sôi động với các trận đấu tại lượt trận thứ hai của vòng bảng.

Trận đấu giữa New Zealand và Ai Cập diễn ra vào lúc 8h ngày 22/6 (Ảnh: Khelnow).

Vào lúc 8h00 ngày 22/6, đội tuyển New Zealand sẽ chạm trán Ai Cập trong khuôn khổ bảng G, một trận đấu mang tính chất quan trọng cho hy vọng đi tiếp của cả hai đại diện sau lượt trận mở màn không thắng.

Trận đấu giữa Argentina và Áo diễn ra vào lúc 0h ngày 23/6 (Ảnh: Khelnow).

Rạng sáng 23/6, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn khác. Cụ thể, vào lúc 0h00, đương kim vô địch Argentina sẽ đối đầu với tuyển Áo tại bảng J - nơi Lionel Messi và các đồng đội đặt mục tiêu khẳng định sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu.

Trận đấu giữa Pháp và Iraq diễn ra vào lúc 4h ngày 23/6 (Ảnh: Gola).

Tiếp đó, vào lúc 4h00 cùng ngày, đội tuyển Pháp sẽ có cuộc đụng độ với Iraq tại bảng I, trận đấu mà “Gà trống Gaulois” được kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Khép lại chuỗi trận này là cuộc đối đầu giữa Na Uy và Senegal tại bảng I diễn ra lúc 7h00 sáng ngày 23/6.

HS