Tây Ban Nha, Brazil thúc đẩy hợp tác và đa phương hóa

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva có chuyến thăm hai ngày tới Tây Ban Nha (17 và 18/4), trong đó trọng tâm là cuộc gặp song phương với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại Barcelona, trước khi cùng tham dự một hội nghị với sự góp mặt của nhiều quốc gia khác.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tham dự lễ ký kết các thỏa thuận tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại cuộc gặp ở Barcelona, hai nhà lãnh đạo cùng các bộ trưởng cũng đã ký 15 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kết nối vệ tinh, chuyển đổi số và khai thác đất hiếm - những lĩnh vực được coi là chiến lược trong phát triển công nghiệp hiện đại.

Trong phát biểu chung sau hội đàm, ông Sánchez nhấn mạnh, hai nước cùng chia sẻ mục tiêu thúc đẩy hòa bình và củng cố trật tự đa phương. Ông khẳng định, Tây Ban Nha và Brazil muốn “đẩy mạnh nỗ lực vì hòa bình và một trật tự quốc tế vững mạnh hơn”, đồng thời cho rằng cần ưu tiên hàn gắn thay vì làm gia tăng chia rẽ.

Về phần mình, Tổng thống Lula da Silva nhấn mạnh, Brazil và Tây Ban Nha “đứng cùng chiến tuyến” trong việc bảo vệ dân chủ và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu mà không bị chi phối bởi các xu hướng cực đoan. Ông cho rằng, các thỏa thuận đạt được cho thấy hai nước có thể hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực quan trọng, từ kinh tế đến công nghệ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (phải) và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tham dự cuộc họp báo tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha, ngày 17 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến tình hình quốc tế, trong đó có căng thẳng liên quan Iran và tác động của nó đối với giá năng lượng toàn cầu. Cả hai kêu gọi kiềm chế leo thang và thúc đẩy đối thoại, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ các giải pháp hòa bình.

Cuộc gặp song phương tại Barcelona được xem là bước khởi đầu cho chuỗi hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày, quy tụ chủ yếu các quốc gia vừa và nhỏ. Nội dung thảo luận tập trung vào vai trò của dân chủ, cải cách trật tự quốc tế và tăng cường hợp tác đa phương trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động.

Chuyến thăm của ông Lula diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha đang thúc đẩy tăng cường quan hệ đối ngoại, đồng thời duy trì lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế trong các vấn đề toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: CGTN, AFP