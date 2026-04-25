Tây Ban Nha, Anh, Đức phản ứng gay gắt thông tin Mỹ xem xét trừng phạt đồng minh

Thông tin rò rỉ từ email nội bộ của Lầu Năm Góc ngày 24/4 về việc Mỹ cân nhắc trừng phạt các đồng minh NATO không hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Iran (đặc biệt là việc từ chối quyền tiếp cận căn cứ và không phận ) đã vấp phải những phản ứng gay gắt và đồng loạt từ Anh, Đức và Tây Ban Nha

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đến dự cuộc họp không chính thức của EU. Ảnh: DPA

Tây Ban Nha là quốc gia phản ứng mạnh mẽ nhất vì email rò rỉ đề xuất đình chỉ tư cách thành viên NATO của nước này. Phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định nước này luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với liên minh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không làm việc dựa trên các email rò rỉ”, đồng thời từ chối bình luận sâu hơn về các đe dọa từ phía Washington.

Trước đó, Madrid từ chối yêu cầu của Tổng thống Trump về việc triển khai tàu chiến tới eo biển Hormuz và cấm máy bay Mỹ tham gia không kích Iran sử dụng không phận của mình

Các chuyên gia phân tích tại Brussels cho rằng, dù Hiệp ước NATO không có điều khoản trục xuất thành viên, nhưng việc Mỹ cân nhắc đóng cửa các căn cứ quân sự và rút quân tại châu Âu là một tín hiệu cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Không chỉ Tây Ban Nha, các quốc gia như Anh và Đức cũng đưa ra phản ứng. Tại London, giới chức bày tỏ sự kinh ngạc trước thông tin Mỹ có thể rút lại sự ủng hộ đối với chủ quyền của Anh tại quần đảo Falkland như một biện pháp gây áp lực.

Bờ biển Tây Falkland, thuộc quần đảo Falkland, được nhìn từ máy bay vào ngày 20 tháng 5 năm 2018. Ảnh: REUTERS

Vương quốc Anh đã tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Falkland “thuộc về Vương quốc Anh”, sau những báo cáo cho rằng Mỹ có thể xem xét lại lập trường của mình về yêu sách chủ quyền của Anh đối với lãnh thổ ở Nam Đại Tây Dương này.

Ngày 24 tháng 4, người phát ngôn của Phủ Thủ tướng Anh cho biết: “Quần đảo Falkland đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc tiếp tục là lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, và chúng tôi luôn ủng hộ quyền tự quyết của người dân trên đảo cũng như thực tế rằng chủ quyền thuộc về Vương quốc Anh.”

Về phía Đức, Berlin đã đưa ra những tuyên bố đanh thép để bảo vệ đồng minh trước các đe dọa từ Washington. Người phát ngôn Chính phủ Đức nhấn mạnh rằng tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha là "không thể bàn cãi" và "không bị nghi ngờ". Berlin coi các đề xuất trong email rò rỉ của Lầu Năm Góc là phi lý và không có cơ sở pháp lý trong hiệp ước NATO.

Giới chức Đức cho rằng việc Mỹ dùng tư cách thành viên NATO để “tống tiền” các nước không tham gia chiến dịch tại Iran là hành động gây chia rẽ nghiêm trọng.

Nhật Lệ

Nguồn: Yahoo news, Reuters