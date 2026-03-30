Tàu Hải quân Nga thăm Indonesia, chuẩn bị diễn tập chung trên biển

Ngày 29/3, Một biên đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã cập cảng Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm và tham gia các hoạt động phối hợp với Hải quân Indonesia (TNI-AL), trong đó có diễn tập chung.

Tàu hộ vệ Gromky-335 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga cập cảng Tanjung Priok, Jakarta. Ảnh: Antara News

Theo thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Jakarta, biên đội gồm tàu hộ tống Gromky-335, tàu ngầm Petropavlovsk-Kamchatsky B-274 và tàu kéo Andrey Stepanov. Hai bên dự kiến tiến hành diễn tập về cơ động và thông tin liên lạc trên biển trong thời gian tới.

Lễ đón tàu được tổ chức tại cảng Tanjung Priok với sự tham dự của Tư lệnh Vùng Hải quân 3 của Indonesia, Chuẩn tướng Dian Suryansyah, cùng Phó Tư lệnh lực lượng khu vực Đông Bắc của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, Chuẩn Đô đốc Evgeny Myasoedov. Đại sứ Nga tại Indonesia Sergei Tolchenov cũng có mặt, tham gia đón tiếp và thăm các tàu.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài trong lĩnh vực hải quân, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Indonesia thỏa thuận hợp tác chiến lược với Nga. Ảnh: Intosairussia

Trước khi bước vào nội dung diễn tập, chỉ huy và thủy thủ đoàn các tàu Nga dự kiến tham gia các cuộc làm việc chuyên môn, hoạt động đối ngoại theo nghi thức, cũng như giao lưu thể thao với phía Indonesia nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Theo kế hoạch, hoạt động “mở tàu” cho công chúng tham quan sẽ được tổ chức ngày 31/3, từ 10 giờ đến 16 giờ (giờ địa phương), với điều kiện đăng ký trước.

Chuyến thăm lần này tiếp nối các hoạt động giao lưu trước đó giữa hai nước. Gần nhất, vào tháng 5/2025, Indonesia đã đón các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong khuôn khổ chuyến thăm cảng và diễn tập chung, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Các tàu Nga tham gia khi đó gồm tàu hộ tống Aldar Tsidenzhapov (339), Rezkiy (343) và tàu chở dầu Pechenga, đồng thời cũng góp mặt trong cuộc diễn tập hải quân đa phương Komodo lần thứ 5 tổ chức tại Bali vào tháng 2/2025.

Lê Hà.

Nguồn: Antara News.