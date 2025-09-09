Tập trung hoàn thành thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc trong tháng 9

Trong tháng 9/2025, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung hoàn thành thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì Giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2025 - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Trong tháng 8, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 42 cuộc thanh tra tập trung vào hai chuyên đề thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc và thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là kết quả nổi bật của công tác thanh tra trong tháng qua.

Thực hiện 42 cuộc thanh tra

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính Thanh tra Chính phủ Lê Quang Linh cho biết, trong tháng 8/2025, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2025 điều chỉnh. Tập trung thực hiện thanh tra 2 chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thủ tướng Chính phủ giao: Thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc và thanh tra phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý.

Thanh tra Chính phủ đã thực hiện 42 cuộc thanh tra, trong đó 1 cuộc thanh tra đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 13 cuộc đang xây dựng báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra. 27 cuộc đang thanh tra trực tiếp, trong đó có 25 cuộc thanh tra 2 chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc và chuyên đề phòng, chống lãng phí.

Về công tác giám sát, thẩm định, đôn đốc, xử lý sau thanh tra, các cục, vụ, đơn vị đang tiến hành giám sát hoạt động 27 đoàn thanh tra. Đã hoàn thành báo cáo thẩm định 4 dự thảo kết luận thanh tra và đang thẩm định 4 dự thảo kết luận thanh tra...

Ngoài ra, Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực ngông nghiệp và môi trường (Cục VII) đã chủ trì tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc.

Cục Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) tham mưu thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng 8/2025, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TPHCM đã tiếp 423 lượt với 927 công dân đến trình bày 423 vụ việc; có 33 đoàn đông người đến trình bày 33 vụ việc. Đa số là các vụ việc liên quan đến thu hồi đất đã qua các cấp xem xét, giải quyết, nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu nại; đã phân loại, xử lý 1.150 đơn/1.866 phải xử lý.

Về đôn đốc xử lý, giải quyết, báo cáo các vụ việc còn lại trong số 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn TP. Hà Nội, Cục I chủ trì phối hợp với các Cục II, III và Ban Tiếp công dân Trung ương đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc còn lại trong số 226 vụ việc sau khi Thanh tra Chính phủ kết thúc “chiến dịch 90 ngày đêm”; định kỳ báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương theo yêu cầu.

Các cục, vụ, đơn vị thuộcThanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài và đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng khiếu kiện vi phạm pháp luật.

Tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc trong tháng 9

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2025, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục được giao chủ trì thực hiện cuộc thanh tra: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2025 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Cục VII khẩn trương tham mưu ban hành kết luận thanh tra đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các cục, vụ, đơn vị tập trung dự thảo kết luận thanh tra 13 cuộc; tiếp tục triển khai hiệu quả 27 cuộc thanh tra trực tiếp.

Tổng Thanh tra Chính phủ lưu cũng lưu ý các cục, vụ, đơn vị các mốc thời gian thực hiện các cuộc thanh tra các dự án có khó khăn vướng mắc. Theo đó, trong tháng 9 phải tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ bất di bất dịch, các Phó Tổng Thanh tra chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị phải làm ngày làm đêm để hoàn thành, báo cáo Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Thanh tra yêu cầu Cục IV và Cục VII chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tiến độ, kết quả thanh tra 2 chuyên đề. Cục XIII tiếp tục giám sát 29 đoàn thanh tra và thẩm định các dự thảo kết luân thanh tra được giao.

Cục Theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra Cục (XIV) chủ trì tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc về sơ kết, đánh giá thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đất đai theo Kết luận số 77/Kl-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 25/7/2025 của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, nhất là các kết luận do Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.

Tổng Thanh tra yêu cầu các cục, vụ đơn vị tăng cường phối hợp cơ quan liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi theo tinh thần Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 11/10/2024.

Theo Chinhphu.vn