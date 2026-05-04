Tập trung gỡ “nút thắt” mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn tăng tốc, song thực tế vẫn còn nhiều “nút thắt” cần được tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ thi công, nhất là tại các công trình có ý nghĩa chiến lược về kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ.

Một trong những dự án đang được các địa phương tập trung xử lý vướng mắc là Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối giữa tuyến cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A với Khu Kinh tế Nghi Sơn và cảng biển, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam của tỉnh. Dự án gồm 2 tuyến đường đi qua địa bàn phường Tân Dân, xã Các Sơn, xã Tượng Lĩnh và xã Trường Lâm. Đến ngày 22/4/2026, tuyến số 1 là đường tỉnh 512, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân – Nghi Sơn đã bàn giao được 9,15/10,35km. Trong đó, phường Tân Dân đã bàn giao 2,9/3,95km; xã Các Sơn bàn giao 3,55/3,71km; xã Tượng Lĩnh hoàn thành 2,7/2,7km. Tuyến số 2 là đường Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông cũng đã bàn giao nhiều vị trí quan trọng, đặc biệt là toàn bộ cầu vượt đường sắt tại lý trình Km1+403,9.

Tuy nhiên, phần khối lượng chưa bàn giao vẫn tập trung tại những vị trí then chốt ở phường Tân Dân, xã Các Sơn và xã Trường Lâm. Đây cũng là những khu vực phát sinh nhiều khó khăn liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, chính sách bồi thường và công tác tái định cư. Vướng mắc chủ yếu nằm ở chính sách bồi thường đối với đất vườn ao cùng thửa đất ở, hỗ trợ thuê nhà, hỗ trợ di chuyển nhà chính và bố trí tái định cư. Nhiều hộ dân dù đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng vẫn chưa đồng thuận nhận tiền vì cho rằng chưa được hưởng thêm các chính sách hỗ trợ phù hợp. Một số hộ thuộc diện tái định cư cũng chưa thể bốc thăm giao đất do diện tích lô đất quy hoạch chưa phù hợp với hạn mức xét cấp.

Bên cạnh đó, việc di chuyển tuyến ống nước thô D600 và D1000 cũng đang chậm do chưa ban hành giá đất cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo. Ông Bùi Sỹ Chung, xã Các Sơn, chia sẻ: “Cùng với việc vận động người dân, chính quyền địa phương cũng cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức bốc thăm tái định cư và bàn giao đất ngoài thực địa để người dân có nơi ở ổn định. Là người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi dự án, tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương triển khai các công trình giao thông trọng điểm. Chúng tôi chỉ mong các cấp, các ngành tiếp tục lắng nghe tâm tư của Nhân dân, giải quyết thấu tình đạt lý để người dân yên tâm chấp hành”.

Do vướng mắc về mặt bằng khiến tuyến đường ven biển thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia đoạn qua phường Hải Lĩnh thi công bị gián đoạn.

Tại tuyến đường ven biển thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia cũng đang gặp không ít khó khăn trong GPMB. Dự án đi qua các phường Hải Lĩnh, Tĩnh Gia và Đào Duy Từ với tổng chiều dài 9,9km, hiện đã bàn giao được 7,02km, còn 2,88km chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng. Riêng hạng mục tuyến đường bộ ven biển đoạn qua phường Tĩnh Gia, khối lượng chưa bàn giao còn lớn với 2,25/6,48km tuyến chưa hoàn thành GPMB. Các vướng mắc chủ yếu tập trung tại 2 gói thầu WB-XL-05 và WB-XL-06, liên quan đến nhà thờ họ, mồ mả, đất vườn cùng thửa đất ở, công tác tái định cư và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời. Nhiều hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường do cho rằng đơn giá thấp, nhất là các trường hợp đất vườn ao cùng thửa đất ở bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính sách từ Luật Đất đai 2003 sang Luật Đất đai 2024, dẫn đến tâm lý so sánh, kiến nghị được hỗ trợ theo cơ chế cũ.

Bên cạnh đó, công tác tái định cư tại phường Tĩnh Gia cũng còn nhiều tồn tại khi hàng chục hộ dân đã bốc thăm nhưng chưa được giao đất ngoài thực địa, do chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa hoàn tất phương án bồi thường. Một số vị trí cột điện hạ thế, cột điện 35KV, hệ thống cáp viễn thông và đường nước vẫn nằm trong phạm vi thi công; thậm chí có vị trí đã di chuyển nhưng chưa đúng thiết kế, tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Theo ông Nguyễn Viết Khôi, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn: “Để tháo gỡ những tồn tại kéo dài này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 về chính sách hỗ trợ đất vườn liền thửa đất ở. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để các địa phương giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Vì vậy, các địa phương khẩn trương công khai phương án bồi thường, hoàn thiện hồ sơ tái định cư, đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng”.

Việc hoàn thành GPMB không chỉ quyết định tiến độ thi công mà còn là điều kiện tiên quyết để phát huy hiệu quả đầu tư, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, kỳ vọng những “nút thắt” mặt bằng sẽ sớm được tháo gỡ, tạo đà để các dự án giao thông trọng điểm tăng tốc về đích đúng kế hoạch.

Bài và ảnh: Lê Hợi