Tạo dựng môi trường văn hóa theo chuẩn mực, bản sắc

Để phụng sự khách hàng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ tiện ích của ngân hàng, những năm qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nên hình ảnh tốt đẹp về thương hiệu Agribank là một ngân hàng luôn hướng về cộng đồng, vì sự phát triển của địa phương.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Nam Thanh Hóa.

Tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank Nam Thanh Hóa đã và đang có những đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Bùi Văn Hoạt, một trong những khách hàng thân thiết của Agribank Như Thanh - Nam Thanh Hóa, cho biết: “Trong hành trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của gia đình tôi luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ Agribank Như Thanh - từ lúc khó khăn nhất, được ngân hàng cho vay vốn mua trâu để thoát nghèo rồi từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt. Do vậy, gia đình tôi luôn tin tưởng và gắn bó với Agribank Như Thanh”.

Cùng với đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Agribank Nam Thanh Hóa còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Hằng năm, ngân hàng đã dành một phần lợi nhuận để duy trì các hoạt động từ thiện, nhân đạo như xây nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn; trao quà tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó và ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội khác do địa phương phát động với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm.

Gần đây nhất, Agribank Nam Thanh Hóa đã phối hợp với hợp với Ban vận động Quỹ Bầu ơi tổ chức chương trình an sinh xã hội với chủ đề “Trao gửi yêu thương - Nâng bước cuộc đời” tặng 100 xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những chiếc xe lăn và phần quà trao tặng không chỉ góp phần giảm nhẹ gánh nặng chăm sóc cho người thân, mà còn tạo điều kiện để người khuyết tật có thể làm việc, học tập, hòa nhập cuộc sống một cách chủ động và tự tin hơn. Được biết, từ năm 2020 đến nay, Agribank Nam Thanh Hóa đóng góp hơn 26 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngân hàng vì sự phát triển của cộng đồng.

Để văn hóa doanh nghiệp trở thành sức mạnh nội lực trong kinh doanh, Agribank Nam Thanh Hóa đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo dựng môi trường văn hóa theo một chuẩn mực thống nhất chung trong toàn hệ thống nhằm tạo nên bản sắc văn hóa Agribank là “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả và đặc trưng - Gắn kết, thân thiện, nghĩa tình, địa phương, tam nông”. Đây cũng chính là chuẩn mực mà mỗi nhân viên Agribank Nam Thanh Hóa lấy làm phương châm làm việc để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa hình ảnh ngân hàng đến gần người dân, ngân hàng cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh với thái độ phục vụ, giao tiếp luôn niềm nở, thân thiện, gần gũi, trân trọng lắng nghe ý kiến của khách hàng; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch trong thẩm định xét duyệt khoản vay, giải ngân vốn vay... Nhờ đó, Agribank Nam Thanh Hóa không ngừng lớn mạnh. Hiện tổng dư nợ của chi nhánh đạt hơn 22.000 tỷ đồng, nguồn vốn tập trung chủ yếu phục vụ các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh và XDNTM.

Ở Agribank Nam Thanh Hóa cũng đã ghi nhận nhiều câu chuyện về nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng qua không gian mạng, hay nhân viên ngân hàng trả lại tiền thừa cho khách khi thực hiện giao dịch...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đang góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Agribank Nam Thanh Hóa. Đồng thời, tạo nên hình ảnh đẹp về một ngân hàng luôn hướng về cộng đồng và vì sự phát triển của tỉnh.

Luôn kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Để đẩy mạnh việc xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp, mỗi cán bộ, nhân viên của Agribank Nam Thanh Hóa luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành một “đại sứ” thương hiệu, góp phần truyền tải thông điệp văn hóa của Agribank tới khách hàng.

Bài và ảnh: Minh Hà