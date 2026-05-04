Thăng Bình nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, xã Thăng Bình được tỉnh giao nguồn thu từ tiền sử dụng đất 25,534 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư công do xã làm chủ đầu tư. Đến ngày 15/4/2026, xã đã thực hiện giải ngân 35,77%. Địa phương đang phấn đấu sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn được giao xong trước ngày 30/12/2026.

Mặt bằng khu TĐC Đồng Ngang, thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình (giai đoạn 1) đang được tập trung thi công.

Dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC) thôn Tân Vinh và dự án xây dựng khu TĐC thôn Ngọc Chẩm là 2 dự án phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đường Vạn Thiện - Bến En. Hai dự án này có tổng diện tích quy hoạch 4,7ha, được phân thành 150 lô đất ở. Khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, hơn 50 hộ thuộc diện TĐC đã được bố trí và sinh sống ổn định tại 2 khu TĐC. Diện tích còn lại đã được đưa ra đấu giá, tạo nguồn thu.

Từ số tiền thu được qua điều tiết đấu giá quyền sử dụng đất, xã Thăng Bình đã thực hiện giải ngân cho nhiều dự án đã hoàn thành nhưng còn nợ đọng vốn. Các dự án này được chuyển tiếp từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống cũ và các xã Thăng Long, Thăng Thọ (cũ) như: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 khu TĐC thôn Tân Vinh và thôn Ngọc Chẩm; Dự án xây dựng cổng chào lắp đặt camera, đường điện, đèn cao áp xã Thăng Thọ; Dự án cải tạo trung tâm văn hóa thể thao xã Thăng Long và Dự án nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã Thăng Bình... Đến ngày 15/4/2026, xã đã thực hiện giải ngân được 9,134 tỷ đồng/25,534 tỷ đồng (35,77%) và là một trong số ít xã trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao sau gần 4 tháng triển khai, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Trần Văn Thuận, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thăng Bình cho biết: Trên cơ sở nguồn thu sử dụng đất điều tiết thông qua việc đấu giá các lô đất còn lại thuộc mặt bằng khu TĐC phục vụ dự án đường Vạn Thiện - Bến En, xã đã tập trung giải ngân các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành nhưng còn nợ đọng vốn do các đơn vị cũ bàn giao. Để hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2026 như kế hoạch, tạo nguồn thu từ quỹ đất, ngoài mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đồng Ngang, thôn Hồng Sơn (giai đoạn 1), diện tích 2,3ha đang thi công và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026, thì các mặt bằng khu dân cư khác như: Khu TĐC Đồng Ngang (giai đoạn 2), diện tích quy hoạch 6ha; khu dân cư Ngọc Chẩm, diện tích 2,35ha và khu dân cư Đồng Cửa, diện tích 0,6ha đang được xã tập trung hoàn thiện các bước để chuẩn bị đầu tư. Hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng này sau khi hoàn thành sẽ tổ chức đấu giá, cấp quyền sử dụng đất, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách. Khi có nguồn thu sử dụng đất điều tiết thông qua đấu giá cấp quyền sử dụng đất, xã sẽ tiếp tục tập trung giải ngân các dự án chuyển tiếp còn nợ đọng vốn sau khi được bàn giao. Do nguồn vốn tồn đọng lớn (khoảng hơn 100 tỷ đồng cho 112 dự án do các đơn vị cũ chuyển về) nên để giải quyết cùng lúc, rất khó. Vì vậy, xã sẽ ưu tiên những công trình đã quyết toán nhưng chưa giải ngân và những công trình thi công đã có khối lượng để giải ngân.

Bài và ảnh: Minh Lý