Tăng tốc các dự án trọng điểm, mở rộng dư địa tăng trưởng

Trên địa bàn tỉnh hiện có 40 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 130.700 tỷ đồng, trong đó 20 dự án đang được triển khai xây dựng. Trên các công trường, chủ đầu tư đang tập trung máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công theo cam kết. Tỉnh cũng đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động, mở thêm dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu phát triển.

Dự án Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Alivia tại Cụm Công nghiệp Thiệu Hóa.

Tăng tốc trên các công trường lớn

Trên công trường Dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa, không khí thi công đang diễn ra sôi động. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 10,5ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng. Đây là dự án thứ 9 của AEON tại Việt Nam, đồng thời là một trong những dự án thương mại dịch vụ có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ hiện nay. Sau khi hoàn thành phần thô tòa nhà trung tâm thương mại gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, chủ đầu tư đang tăng tốc các phần việc nội thất, cơ điện và cảnh quan nhằm đưa dự án vào vận hành trong quý IV năm nay.

Ông Nishimura Togo, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đẩy nhanh tiến độ nhưng luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Với kinh nghiệm hơn 12 năm xây dựng và vận hành trung tâm thương mại tại Việt Nam, chúng tôi phấn đấu và tin tưởng dự án sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, mang đến không gian mua sắm hiện đại, tiện nghi và nhiều trải nghiệm cho người dân Thanh Hóa”.

Nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng tốc thi công, với kế hoạch vận hành sớm, đóng góp thêm sản phẩm công nghiệp mới cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

Tại công trường Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam, khối lượng thi công giai đoạn 1 đã đạt khoảng 85%. Bắt đầu từ tháng 5/2026, dự án sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, thiết bị để đưa giai đoạn 1 vào vận hành vào đầu quý III/2026. Theo ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng, hiện toàn bộ phần xây dựng thô cơ bản đã hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật tư, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, bảo đảm bàn giao đúng kế hoạch cho chủ đầu tư.

Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam có diện tích 33,4ha, tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 4.700 lao động. Đặc biệt, dự án sẽ đóng góp sản phẩm mới cho Thanh Hóa với nhiều sản phẩm gốm dân dụng, gốm kỹ nghệ, gốm mỹ nghệ mang thương hiệu Hualian, Hong Guan Kiln và Torch nổi tiếng.

Gỡ "điểm nghẽn", khơi dòng đầu tư

Bên cạnh nhiều công trình đang tăng tốc thi công, không ít dự án trọng điểm vẫn gặp vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và khả năng đưa vào khai thác đúng kế hoạch. Những “điểm nghẽn” chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, hạ tầng kỹ thuật kết nối và sự chồng chéo của một số quy định pháp luật.

Trạm điện 110kV được đẩy nhanh tiến độ tại Khu Công nghiệp Đồng Vàng, chuẩn bị hạ tầng vận hành các nhà máy tại khu công nghiệp.

Điển hình như Dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường, dù nhiều hạng mục đã hoàn thành, song vẫn còn khoảng 2ha chưa giải phóng mặt bằng do chồng lấn đất đai, khó khăn trong thỏa thuận bồi thường. Bên cạnh đó, công suất điện cấp cho dự án còn hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành đồng bộ các phân khu dịch vụ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện Tianyu Thanh Hóa đang vướng các hạng mục phụ trợ ngoài phạm vi tường rào như trạm bơm nước thô, đường ống cấp nước, đường truyền tải điện... chưa được chấp thuận bổ sung chủ trương đầu tư. Dự án Thủy điện sông Âm cũng gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 35kV đấu nối.

Thông tin từ Sở Tài chính cho biết, các vướng mắc bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan. Một số quy định về đầu tư, đất đai, xác định giá đất còn thay đổi, chưa đồng bộ; văn bản hướng dẫn thi hành chậm ban hành. Cùng với đó, công tác quy hoạch ở một số địa phương còn chậm, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đồng bộ; việc phối hợp xử lý hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc có thời điểm chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Nhằm tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế, Thanh Hóa đang quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tập trung vào thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, giao đất và cho thuê đất. Tỉnh tiếp tục duy trì lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư. Đồng thời, các ngành chức năng thường xuyên theo dõi tiến độ từng dự án, kịp thời nắm bắt khó khăn phát sinh, tham mưu giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh thi công, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Với tinh thần “vướng ở đâu, gỡ ở đó”, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, địa phương và từng dự án, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh cũng đã hoạch định, chỉ đạo giải pháp cụ thể để UBND tỉnh vào cuộc tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án. Điển hình như Dự án khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 tại xã Minh Sơn đang được các đơn vị liên quan tập trung xử lý phần diện tích 17ha chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư tuyến giao thông kết nối với nhà máy cám, tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và triển khai toàn bộ dự án.

Với Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp, khó khăn chủ yếu nằm ở các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất làm cơ sở cho thuê đất giai đoạn 2. UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, giải quyết đề nghị của nhà đầu tư theo quy định.

Đối với Dự án Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu Alivia tại Cụm Công nghiệp Thiệu Hóa, tỉnh chỉ đạo UBND xã Thiệu Hóa chủ trì, phối hợp rà soát, đề xuất phương án đầu tư tuyến mương dọc đường 516D để đấu nối thoát nước cho cụm công nghiệp, bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, hiệu quả cho nhà máy.

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Cùng với quyết tâm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các nhà đầu tư dự án lớn, trọng điểm tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc. Tỉnh cũng sẽ kiên quyết sàng lọc, xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài, không để lãng phí nguồn lực đất đai, hướng tới sự tăng trưởng bền vững.

Bài và ảnh: Tùng Lâm