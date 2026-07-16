Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 16/7 tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu tóm tắt báo cáo.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Nhiều kiến nghị được giải quyết, trả lời đầy đủ

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận 73 ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các kiến nghị tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khoáng sản và môi trường, với 24/73 kiến nghị, chiếm 32,88%; quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng và đô thị có 19/73 kiến nghị, chiếm 26,03%.

Nhiều ý kiến khác liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính; quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; xử lý rác thải; các dự án đầu tư công về giao thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; cơ sở vật chất trường học; bảo tồn di tích, phát triển du lịch, làng nghề và hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tại các hội nghị vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri tại các đơn vị bầu cử đã có 25 ý kiến, kiến nghị gửi đến HĐND tỉnh. Nội dung phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, giáo dục, y tế, hạ tầng kỹ thuật và các cơ chế, chính sách phục vụ đời sống Nhân dân.

Sau Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII và Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 73 ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tiếp tục xử lý dứt điểm 61 kiến nghị đang được giải quyết từ các kỳ họp trước. Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 25 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Theo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp thu, trả lời đầy đủ 73/73 kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 37; 61/61 kiến nghị đang được giải quyết từ các kỳ họp trước và 25/25 kiến nghị của cử tri tại các hội nghị vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Đối với 73 kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 37, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu, tiếp thu, trả lời theo đúng chức năng, thẩm quyền và kịp thời thông tin đến cử tri. Trong đó, 44 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, đạt 60,27%; 29 kiến nghị đang được giải quyết, chiếm 39,73%.

Trong số 61 kiến nghị còn lại từ các kỳ họp trước, có 22 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, đạt 36,07%; 39 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, chiếm 63,93%.

Đối với 25 kiến nghị tại các hội nghị vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, có 13 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, đạt 52%; 12 kiến nghị đang được giải quyết, chiếm 48%.

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đa số kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được các cơ quan chức năng chủ động xem xét, giải quyết, cơ bản bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Một số vấn đề được tập trung xử lý, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, như: Chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất; hỗ trợ, bố trí ổn định dân cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 3; làm rõ trách nhiệm quản lý diện tích đất tại khu vực mỏ Cromit ở xã Mậu Lâm; nạo vét, khơi thông tuyến kênh tiêu Mau Bồn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tổng số kiến nghị đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết xong chiếm 50,31%.

Quang cảnh tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khẩn trương xử lý các kiến nghị còn tồn đọng

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo thẩm tra cho thấy vẫn còn nhiều kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm. Đối với 61 kiến nghị tồn từ các kỳ họp trước, mới có 22 nội dung được giải quyết, còn 39 kiến nghị đang tiếp tục xử lý. Đối với 25 kiến nghị của cử tri tại các hội nghị vận động bầu cử, mới có 13 nội dung hoàn thành, 12 nội dung vẫn đang được giải quyết.

Qua giám sát, các Ban HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế như một số cơ quan chưa xác định rõ lộ trình, thời hạn giải quyết; có nội dung mới dừng ở việc cung cấp thông tin hiện trạng, chưa nêu rõ hướng xử lý; một số kiến nghị đánh giá chưa đúng mức độ hoàn thành hoặc trả lời chưa đầy đủ theo nội dung cử tri phản ánh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các Ban HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm; kịp thời thông tin kết quả đến cử tri; xem xét ban hành nghị quyết hoặc kết luận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

UBND tỉnh được đề nghị khẩn trương chỉ đạo xử lý 80 kiến nghị còn tồn đọng; rà soát, phân loại từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, lộ trình và thời hạn hoàn thành. Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực phát sinh nhiều kiến nghị như đất đai, giải phóng mặt bằng, khoáng sản, môi trường, quy hoạch và đầu tư hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, công khai, minh bạch thông tin và tiến độ giải quyết để cử tri theo dõi.

Đối với những kiến nghị chưa thể giải quyết ngay do khó khăn về nguồn lực, cơ chế hoặc vượt thẩm quyền, các cơ quan chức năng cần chủ động đối thoại, giải thích rõ với cử tri; đồng thời nâng cao chất lượng nội dung trả lời, bảo đảm đúng trọng tâm, đầy đủ và sát với vấn đề được phản ánh. Các Ban HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp tổng hợp, chuyển và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị; nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền chủ trương, chính sách đến Nhân dân.

Thường trực HĐND các xã, phường cần phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, thường xuyên giám sát việc giải quyết các kiến nghị thuộc địa bàn; kịp thời báo cáo những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

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Linh Hương (lược ghi)