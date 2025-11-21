Tập trung cung ứng giống lúa theo Chương trình hỗ trợ nông dân vùng ảnh hưởng bão, lũ

Theo Quyết định số 3485/QĐ-UBND, ngày 4/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa, vụ chiêm xuân 2025-2026, toàn tỉnh có 149 xã, phường bị ảnh hưởng nặng bởi mưa bão được hỗ trợ 7 giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia với trên 1.600 tấn.

Công ty CP tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam tập trung đóng gói giống lúa.

Để cung ứng kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống lúa cho bà con, 2 đơn vị được giao nhiệm vụ cung ứng là Công ty CP tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam và Công ty CP Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế đã tập trung nhân lực, trang thiết bị để đóng gói, phối hợp với chính quyền các địa phương vận chuyển giống đến UBND các xã ký giao nhận đến từng hộ. Các giống lúa bao gồm Khang dân đột biến, Bắc thơm số 7, Nếp 97, VNR20 và J02.

Công nhân Công ty CP tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam vận chuyển giống lúa đến bàn giao cho nông dân tại các xã, phường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Đức, Giám đốc Công ty CP tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam: “Công ty đã tăng cường nhân công để sớm hoàn thành công tác đóng gói, vận chuyển giống đến tận nơi cho nông dân, các loại giống đều được lực lượng chuyên ngành kiểm định và đảm bảo chất lượng, số lượng đúng quy định của cơ quan nhà nước”.

Các đơn vị phấn đấu sẽ hoàn thành công tác vận chuyển, cung ứng giống xong trước ngày 15/12/2025 để nông dân kịp thời gieo mạ, sản xuất vụ chiêm xuân 2025-2026 đúng khung lịch thời vụ. Hiện tại, đã cung ứng được cho 7 xã, phường.

