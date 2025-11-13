Tập huấn quy định và hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

Sáng 13/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn những quy định chung về sở hữu trí tuệ và hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu là cán bộ, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà sáng chế đã được giảng viên Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (Cục Sở hữu trí tuệ) truyền đạt các nội dung liên quan đến hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam; quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý.

Đồng thời, các đại biểu dự hội nghị đã được hướng dẫn thực hành lập hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu và tra cứu nhãn hiệu đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu cũng đã thảo luận về những điểm mới trong quy trình đăng ký bảo hộ, các vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng hồ sơ, đặc biệt đối với các sản phẩm cần bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhu cầu xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương.

Các ý kiến cho rằng, việc nắm chắc quy định, thao tác và các bước thực hiện sẽ giúp tổ chức, cá nhân chủ động hơn trong đăng ký, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ.

Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các nhà sáng chế cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị thương hiệu và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 2 ngày (13 và 14/11).

Trần Hằng