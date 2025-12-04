Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh

Sáng 04/12, Công an tỉnh tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các xã, phường hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các đại biểu và học viên tham gia tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn diễn ra trong các ngày 04 và 05/12, các học viên được hướng dẫn viên của Honda Việt Nam hướng dẫn sử dụng giáo án lý thuyết, cách thức triển khai đào tạo; kiểm tra xe, tư thế lái xe, trang phục lái xe; cách đội mũ bảo hiểm an toàn; kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm; đào tạo thực hành lái xe trong sa hình.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh phát biểu khai mạc.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kỹ năng chuyên sâu về lái xe gắn máy an toàn cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác hướng dẫn tại các trường học. Đồng thời, cũng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền đạt các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Góp phần hướng tới môi trường giao thông văn minh, hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hình thành văn hóa giao thông.

Hướng dẫn viên của Honda Việt Nam trình bày các nội dung chương trình tập huấn.

Tại các buổi tập huấn, các học viên được chia thành các tổ thực hành làm giảng viên, tuyên truyền lý thuyết và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho các em học sinh THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Hải Đăng