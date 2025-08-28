Tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2025

Sáng 28/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề công tác giám sát và phản biện xã hội (GS&PBXH ) cho đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở năm 2025.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương nhấn mạnh: GS&PBXH là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Các hoạt động này không chỉ giúp phát huy quyền làm chủ của Nhân dân mà còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong những năm qua, hoạt động GS&PBXH của MTTQ các cấp trong tỉnh đã đi vào nền nếp, trở thành hoạt động chủ yếu và thường xuyên của MTTQ các cấp. Qua đó, đã phát huy được vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị, thể hiện là cơ sở chính trị cho chính quyền Nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp Nhân dân được Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung chuyên đề, đồng thời tranh thủ thời gian trao đổi, thảo luận để vận dụng tốt ở địa phương mình.

Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân chủ, GS&PBXH, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, hơn 300 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ làm công tác tham mưu công tác GS&PBXH của Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh được Phó Chủ nhiệm Hội đồng Dân chủ, GS&PBXH, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền truyền đạt các nội dung: Kỹ năng công tác GS&PBXH của MTTQ, bao gồm: Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về việc ban hành Quy chế GS&PBXH của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/6/2027 về quy định chi tiết các hình thức GS&PBXH của MTTQ Việt Nam; Chỉ thị của Ban Bí thư số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GS&PBXH của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trưởng ban Dân chủ, GS&PBXH, Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Thuyết, truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn.

Lớp tập huấn cũng được đồng chí Nguyễn Văn Thuyết, Trưởng ban Dân chủ, GS&PBXH, Ủy ban MTTQ tỉnh, truyền đạt Thông tri số 40/TTr-MTTW-BTT, ngày 26/3 về hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Phan Nga