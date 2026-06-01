Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động ngành Kiểm tra Đảng

Chiều 1/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 166 xã, phường trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ngành Kiểm tra Đảng.

Tại hội nghị, đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã thông tin những nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó tập trung làm rõ phạm vi, danh mục bí mật Nhà nước; các hoạt động bảo vệ bí mật Nhà nước; trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quy định về phân loại bí mật Nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm; quy định về cung cấp, chuyển giao bí mật Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp của cơ quan, tổ chức có nội dung bí mật Nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước...

Đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình thao tác nghiệp vụ như sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước, việc bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình sử dụng máy tính, mạng internet để giải quyết công việc; những vấn đề cần cân nhắc khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng; việc giải mật, điều chỉnh độ mật và phân loại trong khai thác, sử dụng tài liệu đóng dấu mật

Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm cung cấp, cập nhật các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước, giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng, đặc biệt là cán bộ các xã phường nắm chắc quy định, vận dụng vào quá trình công tác, phù hợp với những thay đổi về mô hình, bộ máy và chức năng nhiệm vụ của cơ quan Kiểm tra Đảng ủy các xã phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Lan Phương