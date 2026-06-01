Trại giam Thanh Cẩm: 58 phạm nhân được đặc xá, hân hoan trở về với gia đình

Sáng ngày 1/6, cùng với các cơ sở giam giữ phạm nhân trên cả nước, Trại giam Thanh Cẩm, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an đứng chân trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 58 phạm nhân đủ điều kiện.

Quang cảnh buổi lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại giam Thanh Cẩm.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2026), chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-CTN đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân trên cả nước. Trong đó có 58 phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Thanh Cẩm.

Phạm nhân được đặc xá đều là những người cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, thể hiện rõ quyết tâm hoàn lương. Quá trình xét, đề nghị đặc xá được Trại giam Thanh Cẩm và Cục C10, cùng các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.

Dịp này, 58 phạm nhân cải tạo tốt, có ý chí vươn lên tại Trại giam Thanh Cẩm được trao quyết định đặc xá.

Tại buổi lễ, đại diện Giám thị Trại giam Thanh Cẩm cùng đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đã trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Đồng thời trao thẻ Căn cước công dân và sim điện thoại cho những người được đặc xá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về địa phương.

Ngay sau lễ công bố, các phạm nhân được đặc xá đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết, ký nhận chế độ, chính sách trước khi trở về với gia đình.

Trao Căn cước công dân, thẻ sim điện thoại, chế độ hỗ trợ chi phí di chuyển cho các phạm nhân được đặc xá để trở về hòa nhập với cộng đồng.

Theo Trung tá Lê Như Cường, Giám thị Trại giam Thanh Cẩm, đợt đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc đối với những người lầm lỗi nhưng đã thực sự ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động và rèn luyện trong quá trình chấp hành án. Đồng thời, kết quả đặc xá cũng cho thấy hiệu quả của công tác thi hành án hình sự và giáo dục cải tạo phạm nhân trong các cơ sở giam giữ. Đây cũng là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt, hướng tới ngày trở về trong sự đón nhận của gia đình và xã hội.

Tuyết Hạnh