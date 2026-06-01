Gặp mặt đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Chiều 1/6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt đoàn Đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5/6) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV gồm 19 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 317.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng các đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, quyết sách đột phá, do đó, yêu cầu đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao. Tham gia Đại hội Công đoàn Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đại biểu, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao trước đoàn viên, người lao động tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt; tuân thủ nghiêm quy chế, quy định, chương trình làm việc của Đại hội; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; trí tuệ, tâm huyết, tích cực nghiên cứu, đóng góp những ý kiến sâu sắc vào các Văn kiện trình Đại hội. Đồng thời, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, lao động tỉnh nhà, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đề nghị mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu, tiếp thu những chủ trương, định hướng lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam; trao đổi, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động công đoàn của các địa phương, đơn vị trong cả nước để vận dụng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Ngay sau Đại hội, LĐLĐ tỉnh cần tiếp thu nghiêm túc tinh thần của Đại hội, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đến các cấp công đoàn, cũng như toàn thể đoàn viên, người lao động trong tỉnh; quyết tâm đưa phong trào công nhân, lao động tỉnh nhà tiếp tục phát triển vững chắc, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Huê