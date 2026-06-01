Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026

Sáng 1/6, tại xã Ngọc Trạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư đoàn các phường, xã, đoàn trực thuộc và hơn 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên xã Ngọc Trạo.

Các đại biểu dự lễ ra quân.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh khẳng định: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trong nhiều năm qua đã thực sự trở thành môi trường thực tiễn sinh động để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành và là dịp để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng, góp phần tham gia giải quyết nhiều vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh phát biểu tại lễ ra quân.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hoạt động tình nguyện của thanh niên cũng cần có sự đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức triển khai. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động phong trào mà cần hướng tới chiều sâu, hiệu quả và tính bền vững; mỗi công trình, phần việc thanh niên phải thực sự thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và địa phương.

Để chiến dịch đạt kết quả cao, đáp ứng mục đích yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị: Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ các địa phương khó khăn thông qua các công trình, phần việc thanh niên.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng, phát huy hiệu quả các đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số thiết yếu trong đời sống hằng ngày.

Nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện theo hướng chuyên sâu, phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trên từng lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường và tư vấn pháp luật.

Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động theo hướng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Công tác chỉ đạo, điều phối cần phù hợp, hiệu quả, hướng đến nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm tính bền vững cho từng công trình, phần việc.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh trao tặng biển hỗ trợ nguồn lực cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026.

Tại lễ ra quân, Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao nguồn lực hỗ trợ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại Thanh Hóa với tổng trị giá 398 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập; trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Ban tổ chức trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách và phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Ngọc Trạo; trao tặng một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Nguyễn Phương Thùy, học sinh lớp 12, trường THCS và THPT Như Thanh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh cùng đại biểu trao biển hỗ trợ bể bơi di động cho đại diện đoàn thanh niên các xã, phường.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng cho đoàn các xã, phường 5 bể bơi di động (tổng trị giá gần 500 triệu đồng), 1 công trình đường tranh bích họa tuyên truyền về an toàn thực phẩm và an toàn giao thông (trị giá 15 triệu đồng), 1 khu vui chơi thiếu nhi (trị giá 100 triệu đồng) và 1 công trình số hóa địa chỉ đỏ.

Các đại biểu ký kết kết nghĩa giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ký kết kết nghĩa giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình; ký kết kết nghĩa giữa các Cụm thi đua công tác Đoàn và các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025-2030” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh cho thanh thiếu nhi vùng biên; hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; đồng hành với thanh thiếu nhi trong chuyển đổi số, tiếp cận tri thức số và ứng dụng công nghệ; thanh niên tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, kết nối nguồn lực hỗ trợ các xã vùng biên...

Ngay sau lễ ra quân, Đoàn các xã, phường đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực và ý nghĩa như: Tổ chức lớp dạy bơi cho thiếu nhi, ra quân dọn vệ sinh môi trường; tập huấn phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình...

Nguyễn Đạt