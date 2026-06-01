Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Bán xăng E10 trên toàn quốc, cấp chứng nhận đăng ký xe trên VNeID, yêu cầu xác thực lại SIM khi đổi điện thoại là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6.

Người dân đổ xăng E10 trên phố Thái Thịnh tại Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Bán xăng sinh học rộng rãi trên toàn quốc

Theo Thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ ngày 1/6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được lưu hành trên thị trường đến hết năm 2030 theo đúng lộ trình được Bộ Công Thương quy định. Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc bán song song xăng khoáng và nhiên liệu sinh học thời gian qua nhằm giúp thị trường dần thích nghi, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng phân phối.

Bên cạnh đó, dịch chuyển sang xăng sinh học cũng giúp hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng xanh, giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Giải pháp này cũng thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học nội địa, tạo đầu ra bền vững cho nông nghiệp và tăng tính tự chủ về năng lượng.

Thứ trưởng Tân cho biết lộ trình chuyển đổi này không áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người dân, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an ninh năng lượng, thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải.

Chứng nhận đăng ký xe điện tử được tích hợp trên VNeTraffic, VNeID

Thông tư 37/2026 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung quy định đăng ký kiểm định phương tiện, hiệu lực từ ngày 8/6. Theo đó, việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành. Như vậy, từ ngày 8/6, chứng nhận đăng ký xe điện tử được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện nhanh chóng và thuận tiện hơn ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo giấy tờ bản cứng.

Thông tư này cũng bổ sung trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như Chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Phải xác thực lại SIM khi đổi điện thoại

Điều 8 Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt được xác thực với thông tin sinh trắc học khuôn mặt chủ thuê bao.

Hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố

Nội dung này được quy định tại Chỉ thị số 21/2026 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố báo cáo cấp ủy trước khi ban hành; hoàn thành trước ngày 10/6.

Nội dung phương án phải bao gồm nội dung kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, phương án cần đề ra việc giải quyết chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Sau khi hoàn thiện, phương án phải báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ yêu cầu xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Nguồn: https://vnexpress.net/chinh-sach-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-6-5079589.html