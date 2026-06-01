Trại giam Thanh Phong công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Sáng 1/6, Trại giam Thanh Phong, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân Trại giam Thanh Phong trình diễn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Thanh Phong đã công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm 2026, trong đó có 172 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong. Phạm nhân được đặc xá đều là những người cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, thể hiện rõ quyết tâm hoàn lương.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Trại giam Thanh Phong trao Giấy chứng nhận đặc xá phạm nhân.

Quá trình xét, đề nghị đặc xá được Trại giam Thanh Phong và Cục C10, cùng các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.

Đại tá Đàm Minh Phong, Giám thị Trại giam Thanh Phong phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đàm Minh Phong, Giám thị Trại giam Thanh Phong nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người đã nhận thức được lầm lỗi, quyết tâm sửa chữa và làm lại cuộc đời.

Đồng chí Giám thị mong rằng, những người được hưởng đặc xá sau khi về địa phương đoàn tụ với gia đình, nhanh chóng trình diện với chính quyền địa phương đúng thời gian quy định, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng xã hội, tái lập cuộc sống mới, tìm kiếm công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần vào phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn xã hội, trở thành những công dân tốt...

Lãnh đạo Trại giam Thanh Phong và xã Nông Cống phát thẻ Căn cước công dân và cấp thẻ sim Mobifone cho các phạm nhân được đặc xá.

Tại Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, lãnh đạo Trại giam Thanh Phong và xã Nông Cống đã phát thẻ Căn cước công dân và cấp thẻ sim Mobifone và kinh phí hỗ trợ cho các phạm nhân được đặc xá, tạo điều kiện cho họ sớm hòa nhập cộng đồng. Đồng thời trao 10 phần quà cho các phạm nhân có thành tích trong lao động, cải tạo.

Trung Hiếu