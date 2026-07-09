Tạo đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều 9/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ VH,TT&DL, trực tuyến tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Trung, Giám đốc Sở VH,TT&DL, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Bộ VH,TT&DL, 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành VH,TT&DL tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Du lịch là điểm sáng với gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ; khoảng 81 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi; thể thao thành tích cao giành 451 huy chương quốc tế. Chuyển đổi số, báo chí, truyền thông, xuất bản, văn hóa đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thanh Hóa được đánh giá là một trong những địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, tiêu biểu như: Liên hoan văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X, năm 2026.

6 tháng cuối năm, Bộ VH,TT&DL sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động VH,TT&DL, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển VH,TT&DL trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bộ VH, TT&DL

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn ngành đạt được trong 6 tháng đầu năm; chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế, khắc phục những khoảng trống pháp lý. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số; bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; nâng cao chất lượng thể dục, thể thao.

Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, truyền thông trong định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng, cải cách hành chính làm khâu đột phá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp giữa Bộ VH,TT&DL với các địa phương và giữa các địa phương với nhau. Đồng thời giao các đơn vị chức năng tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương theo thẩm quyền.

Nhân dịp này, Bộ VH,TT&DL đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Thùy Linh