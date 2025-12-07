Tạo đồng thuận thực hiện các dự án lớn

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năng lượng và hạ tầng động lực. Tại nhiều xã, phường, tinh thần vào cuộc sớm, bám dân và chuẩn bị kỹ các bước giải phóng mặt bằng (GPMB) đang tạo nền tảng đồng thuận quan trọng, giúp các dự án được khởi động thuận lợi và đúng tiến độ.

Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đang dần hiện hữu tại Khu công nghiệp Đồng Vàng.

Triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1, thôn Phúc Ấm 2, xã Đồng Tiến có 184 hộ dân bị ảnh hưởng, với diện tích thu hồi khoảng 38ha đất nông nghiệp. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đến nay, các hộ đã sẵn sàng bàn giao đất. Ông Lê Văn Bài, thôn Phúc Ấm 2, chia sẻ: “Gia đình tôi có 1.620m2 đất lúa thuộc diện thu hồi. Được cán bộ thôn, xã giải thích rõ về vai trò, ý nghĩa dự án nên tôi và bà con trong thôn đều thống nhất đồng thuận. Chúng tôi mong dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động và ưu tiên lao động địa phương có cơ hội việc làm".

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, Nguyễn Lê Khương cho biết: “Thực hiện dự án, xã cần thu hồi tổng cộng 116ha. Ngay từ đầu tháng 7 khi bắt đầu vận hành, địa phương đã thành lập hội đồng bồi thường và các tổ kiểm kê, GPMB; trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, đối thoại với người dân. Đến nay, UBND xã đã ký ban hành thông báo thu hồi đất và gửi đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng đối với 825 thửa đất, công tác GPMB dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025 để dự án khởi công vào quý I/2026".

Tại xã Trúc Lâm, từ cuối tháng 10, vướng mắc cuối cùng của Dự án khu tái định cư Tùng Lâm và Phú Lâm phục vụ tái định cư dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng cũng đã chính thức được tháo gỡ. UBND phường Trúc Lâm đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai phương án thi công, dự kiến đến 31/12 tới đây sẽ hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, giải quyết dứt điểm khó khăn trong việc bố trí đất ở cho các hộ dân tái định cư, triển khai đồng bộ các hạng mục Khu công nghiệp Đồng Vàng.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị, UBND phường Trúc Lâm, UBND phường đã huy động tối đa nhân lực, trong đó có sự tham gia của cán bộ khối đảng ủy vào công tác thu thập thông tin đất đai, kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, hoa màu... và triển khai các bước quy trình bồi thường, từ tuyên truyền, giải thích chính sách và GPMB theo đúng quy định. Đến nay, địa phương đã hoàn thành cơ bản kế hoạch GPMB năm 2025 theo chỉ tiêu được giao và đang chủ động nhiều bước triển khai công tác GPMB đối với các dự án lớn như: dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Khu công nghiệp Đồng Vàng và các dự án năng lượng.

Ông Mai Cao Cường, Chủ tịch UBND phường Trúc Lâm, cho biết: "Trên địa bàn đã được phê duyệt nhiều dự án lớn. Do đó, kế hoạch năm 2025 địa phương tiến hành GPMB hơn 500ha là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đặc biệt, đối với lĩnh vực năng lượng, trên địa bàn có 4 dự án trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh là: Dự án Nhà máy điện gió Thanh Phú, Dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Yên Mỹ I, Yên Mỹ II, Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa I. Hiện nay, phường đã phối hợp với Viện Quy hoạch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp lấy ý kiến quy hoạch từ sớm nhằm tạo thuận lợi nhất cho quá trình triển khai dự án. Công tác thu thập dữ liệu đất đai cũng đang được tăng tốc triển khai, tạo dữ liệu dùng chung, thống nhất và thuận lợi khi kiểm kê, bồi thường, GPMB".

Năm 2025, toàn tỉnh có 33 dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn đang triển khai với tổng mức vốn khoảng 114.549 tỷ đồng. Trong số này, 12 dự án đảm bảo tiến độ và 21 dự án đang chậm so với kế hoạch đã phê duyệt. Đối với các dự án đầu tư công, cũng có 46 dự án còn gặp khó khăn trong công tác GPMB, ảnh hưởng tiến độ giải ngân. Hiện nay, các xã, phường đang tích cực đẩy nhanh công tác GPMB, sớm tháo gỡ những “điểm nghẽn” để thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân.

Thi công dây chuyền 3, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2.

Trong giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút khoảng 277.000 tỷ đồng cho 25 dự án đầu tư trực tiếp then chốt trên các lĩnh vực: công nghiệp - năng lượng, hạ tầng và logistics, các khu công nghiệp chuyên sâu. Có thể kể đến các dự án điển hình như: tổ hợp hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới tại Khu Kinh tế Nghi Sơn với số vốn 115.000 tỷ đồng; Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.026 tỷ đồng); khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng (14.119 tỷ đồng); khu đô thị Đông Nam (12.000 tỷ đồng); cùng hệ thống 3 trung tâm logistics tại Nghi Sơn (1.000 tỷ đồng), Đông Sơn (300 tỷ đồng) và Lam Sơn - Sao Vàng (500 tỷ đồng).

Các khu công nghiệp chuyên sâu gồm: khu công nghiệp điện tử (5.839 tỷ đồng), khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao (1.474 tỷ đồng), khu công nghiệp thực phẩm (1.600 tỷ đồng) và khu công nghiệp số 19 (2.360 tỷ đồng). Lĩnh vực du lịch - dịch vụ tập trung vào các dự án du lịch sinh thái quy mô lớn: Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ (20.700 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái Trường Lâm (6.210 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái Đảo Mê (2.300 tỷ đồng)... Việc triển khai thành công 25 dự án này sẽ tạo bước ngoặt trong cơ cấu kinh tế của Thanh Hóa, hiện thực hóa định hướng chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, gắn với công nghệ, chất lượng cao.

Tuy nhiên, để triển khai thành công các dự án lớn, công tác GPMB tiếp tục giữ vai trò quyết định. Theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai, từ 1/7/2025, UBND cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện các thủ tục GPMB. Các địa phương đang kiến nghị tăng cường nhân lực đối với các xã, phường có khối lượng công việc lớn; đồng thời, kiến nghị tỉnh có hướng dẫn, thống nhất về cơ chế “hỗ trợ khác” đối với đất vườn, ao liền thửa với đất ở. Khi những “điểm nghẽn” được tháo gỡ đồng bộ, công tác GPMB sẽ rút ngắn thời gian thực hiện, tạo mặt bằng sạch cho các công trình trọng điểm triển khai thuận lợi.

Bài và ảnh: Tùng Lâm