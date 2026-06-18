Tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 68), khu vực kinh tế tư nhân đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế địa phương. Triển khai Nghị quyết 68, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 7 (NHNN khu vực 7) đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, định hướng nguồn vốn vào những lĩnh vực ưu tiên.

BIDV Trung Sơn cung cấp các gói vay vốn ưu đãi phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tư nhân để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của NHNN khu vực 7 và nỗ lực của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, dòng vốn tín dụng ngân hàng tại Thanh Hóa được định hướng đúng vào các lĩnh vực ưu tiên. Từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh. Các ngân hàng không chỉ cung cấp vốn mà còn đóng vai trò là người bạn đồng hành trong quá trình phục hồi và phát triển sản xuất của các cá nhân, doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất sơn Việt Nhật ở Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại sơn cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, cho biết: “Doanh nghiệp đang được BIDV Trung Sơn hỗ trợ vay 9 tỷ đồng để nâng cấp dây chuyền sản xuất sơn với lãi suất ưu đãi thấp hơn so với mặt bằng chung. Đặc biệt, cán bộ ngân hàng rất sát sao, hướng dẫn cụ thể, chi tiết ngay tại doanh nghiệp để chúng tôi thuận lợi hoàn thiện hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhờ nguồn vốn này, doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, vốn tín dụng càng cần thiết để dự trữ nguyên liệu, duy trì sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng đầu tư”.

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Giám đốc BIDV Trung Sơn cho biết: “Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh, hiện BIDV Trung Sơn đang cung cấp các gói vay vốn ưu đãi, tư vấn tài chính và các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tư nhân, từ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến doanh nghiệp lớn. Cùng với đó, BIDV phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm thanh toán quốc tế, bảo lãnh và các dịch vụ ngân hàng điện tử; triển khai các chương trình hỗ trợ đặc biệt như các chương trình kích cầu, chương trình tài trợ cho các dự án khởi nghiệp và các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp trong các sự kiện kinh tế quan trọng. BIDV không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính mà còn chú trọng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân thông qua các chương trình tư vấn và kết nối doanh nghiệp. Dư nợ của BIDV Trung Sơn hiện đạt trên 8.600 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ kinh tế tư nhân chiếm hơn 95%/tổng dư nợ”.

Để đáp ứng đủ nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 68, các ngân hàng tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ kinh tế tư nhân bảo đảm các nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tính đến trung tuần tháng 6/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 265.690 tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang chịu áp lực từ lạm phát, tỷ giá biến động, chi phí đầu vào tăng cao và thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, bị thu hẹp. Dòng vốn tín dụng được định hướng rõ ràng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những ngành trọng điểm. Trong đó, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng dư nợ cao, như: thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp - nông thôn. Những con số này cho thấy tín dụng không chỉ tăng về lượng mà còn đi đúng hướng, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng suất nội địa. Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Các ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp, triển khai nhiều gói cho vay ưu đãi đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Ông Đỗ Chu Huy Anh, Giám đốc Agribank Nông Cống - Nam Thanh Hóa cho biết “Khu vực kinh tế tư nhân không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, hướng tới phát triển bền vững. Thời gian qua, ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, nhất là ở khu vực nông thôn, tiếp cận vốn khá tốt; thủ tục hành chính giải quyết nhanh chóng; nhiều khó khăn chúng tôi kiến nghị cũng được địa phương ghi nhận, tháo gỡ kịp thời, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của các địa phương”.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, NHNN khu vực 7 đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng linh hoạt quy trình, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, vừa. Về phía doanh nghiệp, cần minh bạch tài chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án kinh doanh khả thi để việc tiếp cận vốn tín dụng thực chất, hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Khánh Phương