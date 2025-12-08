Tạo cơ hội, kích cầu cho các HTX do phụ nữ tham gia quản lý phát triển

Với mục tiêu phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã khởi động Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030”, đạt hiệu quả thiết thực. Đây là đề án nổi bật trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm vùng sản xuất của HTX trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý ở phường Đông Tiến.

Vụ thu đông năm 2025, HTX trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý ở phường Đông Tiến đã sản xuất được 4 vụ dưa chuột, 2 vụ ớt và rau ăn lá các loại quanh năm kể từ khi Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành lập. HTX có 30 thành viên được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ ban đầu 5,62 tấn phân vi sinh, phân NPK và Kali; 2ha hạt giống dưa chuột; 2ha hạt giống ớt và 2ha hạt giống ngô với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên góp vốn đối ứng để phát triển. Từ nguồn lực kích cầu này, HTX đã duy trì sản xuất qua các mùa vụ, khắc phục phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tăng hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh cao, tạo việc làm, tăng thu nhập bền vững cho hội viên, phụ nữ. Đồng thời hướng đến xây dựng HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, quy trình khép kín và khẳng định thương hiệu “Vùng rau sạch Nhuận Thạch”.

Trên cánh đồng sản xuất rau màu truyền thống của phường, các thành viên HTX rau sạch Nhuận Thạch đang cùng nhau chăm sóc mỗi ngày. Thửa ruộng nhà nào cũng xanh mướt mắt. Mùa nào thức ấy các chị đều có thu nhập. Chị Nguyễn Thị Hồi, giám đốc HTX cho biết: “Sản lượng trung bình của HTX sản xuất đạt từ 120 - 150 tấn/năm. Các sản phẩm chủ lực là: Dưa chuột, ớt, ngô nếp, rau cải, mồng tơi, rau muống... HTX còn đảm nhận khâu “dịch vụ” cung ứng sản phẩm, phân phối đến các chợ địa phương và chợ đầu mối tỉnh, các đầu mối livestream bán hàng nên đầu ra khá ổn định. Đây là điểm mới, sáng tạo của HTX, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị của sản phẩm. Vì thế, HTX có nhiều thành viên sản xuất khá từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho nhiều lao động và còn là đầu mối, kết nối, hỗ trợ nhau phát triển. Tiêu biểu, như hộ các chị: Thiều Thị Hiền, Nguyễn Thị Bình, Thiều Thị Thúy, Thiều Thị Dung...”.

HTX sản xuất và kinh doanh mắm tép do phụ nữ tham gia quản lý xã Hoạt Giang.

Đến với HTX chăn nuôi tổng hợp xã Tây Đô, chúng tôi được biết: Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ, năm 2023 Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành lập HTX với 10 thành viên. Mỗi hộ được hỗ trợ 300 con gà giống và 4,2 tạ thức ăn. Các thành viên đã chăm sóc con giống tốt và bán thịt, đồng thời giữ lại một phần đàn gà bố, mẹ để tái đàn; có hộ giữ lại một phần vốn tiếp tục mua con giống nuôi gối vụ... Với cách làm này, HTX vẫn duy trì được số lượng con nuôi. Thành viên liên kết hỗ trợ nhau các khâu dịch vụ, thị trường, thú y... nên chi phí giảm, tăng lợi nhuận.

Đây là 2 trong số 5 HTX được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành lập theo Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030” được UBND tỉnh phê duyệt. 5 HTX gồm: HTX trồng cây nông sản xã Thiệu Hóa; HTX chăn nuôi tổng hợp xã Tây Đô; HTX chăn nuôi tổng hợp phường Bỉm Sơn; HTX sản xuất và kinh doanh mắm tép do phụ nữ tham gia quản lý ở xã Hoạt Giang và HTX trồng rau sạch Nhuận Thạch do phụ nữ tham gia quản lý ở phường Đông Tiến. Đây là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò của phụ nữ tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Thực hiện đề án, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án cả giai đoạn và từng năm. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đồng thời có các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Chỉ đạo các cấp hội rà soát, lựa chọn đăng ký thành lập HTX để xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổ chức Tài chính vi mô Thanh Hóa, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM)... cho chị em vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX của Trung ương và của tỉnh cho gần 100.000 hội viên, phụ nữ. Nâng cao năng lực cho nữ quản lý và thành viên tiếp cận chính sách, những điểm mới về Luật HTX năm 2023. Tổ chức các diễn đàn kết nối cung cầu, định hướng phát triển sản xuất gắn với các sản phẩm chủ lực của từng vùng, từng địa phương. Xây dựng sản phẩm OCOP, tham quan, học tập các mô hình tiêu biểu trong và ngoài tỉnh...

Trao con giống cho HTX chăn nuôi tổng hợp xã Tây Đô.

Để kích cầu cho các HTX phát triển, từ nguồn kinh phí của đề án, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ cây giống, phân bón, con giống, thức ăn chăn nuôi, công cụ, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật cho thành viên các HTX, tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Đến nay, các HTX đang hoạt động tốt, tạo việc làm cho các thành viên với thu nhập bình quân từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng trở lên và nhiều vệ tinh khác. Việc thực hiện đề án đã góp phần nâng tổng số mô hình KTTT do phụ nữ quản lý toàn tỉnh lên 372 mô hình, tạo việc làm thường xuyên cho trên 4.000 hội viên, phụ nữ và nhiều lao động thời vụ.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Việc phát triển các mô hình KTTT đã giúp hội viên, phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, tăng thu nhập, đồng thời phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Những kết quả đạt được của đề án là tiền đề quan trọng để Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện trong cả giai đoạn, nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT. Đặc biệt là HTX để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo chuỗi sản phẩm hàng hóa an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Bài và ảnh: Lê Hà