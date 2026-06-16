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Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sỹ

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Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin,” tỉnh Quảng Ninh đang tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu sinh phẩm trước ngày 27/7/2026.

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sỹ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin,” tỉnh Quảng Ninh đang tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu sinh phẩm trước ngày 27/7/2026.

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sỹ

Mục tiêu này dự kiến hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch ban đầu của địa phương là trước ngày 2/9/2026.

Đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Việc lấy mẫu sinh phẩm nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đang quản lý 22 nghĩa trang liệt sỹ với 3.802 phần mộ, trong đó vẫn còn 764 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin.

Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Ban chỉ đạo 515 quân khu 3, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Tính từ đầu chiến dịch đến nay, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, công an, y tế, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, đã có 5 địa phương hoàn thành việc lấy mẫu tại 8 nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 307 phần mộ. Qua đó, các lực lượng đã thu được 289 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN; còn 18 phần mộ không lấy được mẫu do điều kiện thực tế không bảo đảm.

Quá trình triển khai tại các địa phương được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ theo đúng quy trình kỹ thuật, bao gồm các bước: chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu.

Tất cả các phần mộ đều được hoàn trả nguyên trạng sau khi lấy mẫu. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và mẫu hài cốt, không để xảy ra bất kỳ sai sót hay nhầm lẫn nào./.

Theo TTXVN

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