Thượng Ninh trao hơn 420 suất quà tri ân người có công

Dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Thượng Ninh đã thành lập các đoàn công tác đến gặp mặt, thăm hỏi, động viên và trao hơn 420 suất quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp đến các thôn để thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách.

Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, xã Thượng Ninh đã trao hơn 420 suất quà của Trung ương, tỉnh, xã và từ nguồn xã hội hóa đến các đối tượng chính sách. Đồng thời, xã tiếp nhận và trao 20 suất quà do Ngân hàng Agribank Chi nhánh Như Xuân Nam Thanh Hóa hỗ trợ, gửi tặng các thương binh, bệnh binh trên địa bàn.

Quỳnh Nga (CTV)