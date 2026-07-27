Xã Hoằng Lộc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), 81 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1945 - 29/7/2026), 96 năm Ngày Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền (24/7/1930 - 24/7/2026), xã Hoằng Lộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tự hào dân tộc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc Lê Nguyên Thành thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọt, ở thôn Đình Bảng.

Trong dịp này, lãnh đạo xã đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời tổ chức các đoàn dâng hoa, dâng hương tại nhiều địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 27/7, xã long trọng tổ chức lễ chào cờ, dâng hoa, dâng hương, báo công tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của xã với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Cũng trong chuỗi hoạt động tri ân, xã đã tiếp nhận và trao tặng nhiều suất quà của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm dành cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công, góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Hoằng Lộc dự lễ chào cờ, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ.

Bên cạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã Hoằng Lộc đã tổ chức thành công các hoạt động hè năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kỹ năng sống và xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Minh Hiếu (CTV)