Thông tin kiến thức giúp chủ vườn, chủ trang trại bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Chiều 27/7, Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trong kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên số và hội nhập” nhằm nâng cao năng lực và định hướng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho các hội viên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Dự lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu là thành viên Câu lạc bộ Chủ trang trại - Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và chủ các trang trại tiêu biểu trên địa bàn.

ThS. Trần Thị Loan, Trưởng phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày chuyên đề về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên đến từ Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) trình bày các chuyên đề: Thực trạng và định hướng giải pháp phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trong kỷ nguyên xanh, kỷ nguyên số và hội nhập; giới thiệu một số chủ trương, chính sách về nông nghiệp nông dân, nông thôn và điều kiện, hồ sơ để cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nông nghiệp.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Các chuyên đề cung cấp những thông tin, kiến thức nền tảng, giúp các chủ vườn, chủ trang trại kịp thời bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chuẩn bị tốt các điều kiện xuất khẩu và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Lê Hòa