Trao tặng “Nhà tình nghĩa” cho mẹ liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, sáng 27/7 Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tuấn phối với xã Hoằng Thanh tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vượng ở thôn Liên Hà.

Lễ trao nhà tình nghĩa cho Mẹ mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vượng.

Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vượng, 93 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tuấn đã hỗ trợ hơn 200 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Cùng với đó, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh địa phương đã đóng góp nhiều ngày công lao động, góp phần hoàn thiện công trình, giúp mẹ có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vượng 10 triệu đồng.

Cũng trong sáng 27/7, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Lan Hương – Quốc Cường