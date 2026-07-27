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Phường Bỉm Sơn tri ân người có công với cách mạng

Phan Nga
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường Bỉm Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Phường Bỉm Sơn tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường Bỉm Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.

Phường Bỉm Sơn tri ân người có công với cách mạng

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài những phần quà của Trung ương, của tỉnh gửi đến các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, Hội CCB phường đã trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 20 triệu đồng.

Lãnh đạo phường cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho 30 gia đình thương binh, bệnh binh, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Ngày 27/7, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB và Hội CCB phường đã tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

Phan Nga

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