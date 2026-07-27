Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trao tặng thiết bị y tế và tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái vừa tổ chức trao tặng thiết bị y tế và tặng quà cho thương, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân.

Ông Ninh Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Ninh Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái đã nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình trong công tác chăm lo thương bệnh binh, gia đình chính sách, lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời khẳng định, những thiết bị y tế được trao tặng sẽ góp phần nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện và động viên, khích lệ, tiếp thêm niềm tin, hơi ấm nghĩa tình với các thương, bệnh binh.

Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân.

Thông qua chương trình, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở y tế trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần hỗ trợ người bệnh, đặc biệt là các thương binh, bệnh binh và những hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, nghĩa tình, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái đã trao tặng 1 máy thở không xâm nhập (BiPAP/NIV) và 4 máy tạo oxy y tế 5 lít cho Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân; trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện.

Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tặng quà cho các thương, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân.

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cam kết sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đúng mục đích, phát huy tối đa giá trị trong công tác khám, chăm sóc sức khỏe Nhân dân nói chung và thương bệnh binh, gia đình chính sách nói riêng.

Nhân dịp này, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhiều gia đình chính sách trên địa bàn xã Thọ Xuân.

Đỗ Đức