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Nhiều hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa tri ân người có công

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.

Nhiều hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa tri ân người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.

Nhiều hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa tri ân người có công

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và lãnh đạo xã Nga Sơn trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Bưởi ở thôn Chí Thiện.

Ngay đầu tháng 7, thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, 166 Hội LHPN phường, xã và các đơn vị trực thuộc đều chủ động và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trị giá hơn 500 triệu đồng.

Nhiều hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa tri ân người có công

Phụ nữ phường Hàm Rồng chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Nhiều hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa tri ân người có công

Hội LHPN phường Bỉm Sơn phối hợp với chùa Thiên Phúc cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Hà Vinh.

Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn tích cực tổ chức hoạt động về nguồn; huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách khó khăn; dọn vệ sinh, chăm sóc mộ phần liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của các anh hùng, liệt sĩ.

Nhiều hoạt động của phụ nữ Thanh Hóa tri ân người có công

Phụ nữ xã Cẩm Thuỷ giúp ngày công xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Những việc làm trách nhiệm và nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn khẳng định vai trò của tổ chức hội trong công tác an sinh xã hội, tri ân các thế hệ đi trước; đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam giàu lòng nhân ái, bản lĩnh, nghĩa tình.

Lê Hà

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