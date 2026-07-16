Tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 16/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu tóm tắt báo cáo.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,21%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,13%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,67%; dịch vụ tăng 6,46%; thuế sản phẩm tăng 2,19%. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều ngành sản xuất còn chịu tác động từ biến động của thị trường thế giới và nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Đến cuối tháng 6, toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch lúa vụ chiêm xuân với năng suất bình quân đạt 67,9 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Diện tích tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất quy mô lớn đạt 6.310 ha, bằng 63,1% kế hoạch; chuyển đổi 1.054 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ; toàn tỉnh trồng mới 6.700 ha rừng tập trung, đạt 67% kế hoạch; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 110,8 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,7%; có 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng so với cùng kỳ.

Nhiều dự án công nghiệp mới hoàn thành và đi vào hoạt động, bổ sung năng lực sản xuất cho tỉnh. Việc cung ứng điện cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt; sản lượng điện thương phẩm đạt 4,8 tỷ kWh, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý xây dựng được tăng cường; việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành tiếp tục được đẩy nhanh, tạo dư địa thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 129.534 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt khoảng 3.595 triệu USD, tăng 4,2%; nhập khẩu đạt 6.378 triệu USD, tăng 27,7%.

Hoạt động du lịch tiếp tục là điểm sáng khi toàn tỉnh đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, tăng 4,3%, tổng thu từ du lịch ước đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải, logistics, bưu chính, viễn thông đều ghi nhận mức tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống Nhân dân.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 43.202 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt 20.251 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương đạt 24.779 tỷ đồng, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Cùng với phát triển sản xuất, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và đối ngoại. Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 69.308 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ, bằng 41,3% kế hoạch năm.

Toàn tỉnh thu hút được 64 dự án đầu tư, trong đó có 12 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 11.400 tỷ đồng và 137,2 triệu USD.

Công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung chỉ đạo quyết liệt; nhiều dự án đã được giải quyết các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng để sớm đưa vào triển khai.

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển với 2.265 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 14.646,9 tỷ đồng. Có 529 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 13%, góp phần tạo thêm việc làm và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các lĩnh vực xã hội tiếp tục khởi sắc

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm.

Hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành được vận hành ổn định; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số và khai thác Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững chất lượng. Công tác quản lý, tổ chức các kỳ thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 đạt kết quả cao với tỷ lệ học sinh đoạt giải 95,6%; có nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Mạng lưới trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 86,9%, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhiều cơ sở y tế tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 9.906 lao động, đưa 4.733 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 30% kế hoạch năm.

Chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ người yếu thế được thực hiện đúng quy định; việc rà soát, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo đời sống các đối tượng chính sách tiếp tục được đẩy mạnh.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị được tổ chức kịp thời; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm; phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực tại các giải quốc gia và quốc tế.

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường; việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từng bước được rút ngắn. Chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được triển khai đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm tiếp tục được tập trung thực hiện.

Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt. Việc phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,19%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,1%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục.

Tốc độ tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực chưa đạt kịch bản đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số dự án vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn nhiều thách thức; tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội ở một số đơn vị chưa được xử lý dứt điểm. Một số tồn tại trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.

Nguyên nhân của những hạn chế trên xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu còn nhiều biến động, trong khi việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian ngắn khiến một số địa phương còn lúng túng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp ở một số ngành, địa phương chưa thật sự chặt chẽ; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

6 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm, đồng thời tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu của năm 2026, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.920 USD, giá trị xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 168 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng kinh tế số chiếm 22% GRDP, thành lập mới ít nhất 3.000 doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tỉnh tiếp tục xác định yêu cầu quán triệt, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

*Tiêu đề của tòa soạn.

Trần Hằng (lược ghi)