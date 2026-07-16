Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong những năm tới

Sáng nay (16/7), Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành). Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hôm nay, HĐND tỉnh khóa XIX trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ tư - kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét, thảo luận các nội dung theo thẩm quyền.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể các đồng chí,

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta bước vào năm 2026 với thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức có phần nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đặc biệt, sau 01 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy đã từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng lên.

Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, kết quả nêu trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 7,21%, xếp thứ 28/34 tỉnh, thành phố của cả nước. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, xử lý tài sản công, thu tiền sử dụng đất, xử lý các dự án tồn đọng vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng thiếu giáo viên tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực tham mưu và phương pháp xử lý công việc của một bộ phận cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ...

Những vấn đề đó đòi hỏi chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn trong tư duy và phương thức hành động, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển; biến tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực thực tiễn; chuyển hóa khát vọng phát triển thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, hiệu quả; qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, xứng đáng với niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp thứ tư diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang tăng tốc thực hiện các mục tiêu của năm đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Những quyết sách được xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ nhằm giải quyết những nhiệm vụ trước mắt mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong những năm tới.

Theo chương trình đã được thông qua, Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, xem xét, đánh giá thảo luận về các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Thứ hai, xem xét các tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh để quyết định các cơ chế, chính sách quan trọng về phân bổ nguồn lực, đầu tư công và nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thứ ba, thực hiện quyền giám sát của Hội đồng nhân tỉnh; vào sáng mai, Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ về những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Khối lượng công việc của Kỳ họp lần này là rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã gửi trước tài liệu trên phòng họp không giấy để các đại biểu tự nghiên cứu.

Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Tôi đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận, góp ý cụ thể về căn cứ pháp lý, tính cần thiết, nguồn lực thực hiện, tác động của chính sách, bảo đảm các nghị quyết ban hành đúng, trúng, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu; giải trình đầy đủ, rõ ràng những nội dung còn có ý kiến khác nhau; phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục duy trì đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời thông tin, truyền tải đầy đủ, sinh động các hoạt động tại nghị trường đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Một lần nữa, kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng toàn thể các đồng chí và cử tri trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

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*Tiêu đề của Tòa soạn.