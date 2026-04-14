Tăng tốc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (CSHCSN) năm 2026 được kỳ vọng tạo lập nền dữ liệu đủ tin cậy cho rà soát chính sách, quy hoạch phát triển, tính toán chỉ tiêu thống kê, tổ chức lại nguồn lực khu vực công, xây dựng nền dữ liệu đầu vào cho những cuộc điều tra chọn mẫu trong các năm tiếp theo.

Xã Hoằng Châu đang tích cực thu thập, cập nhật thông tin điều tra CSHCSN.

Điều tra CSHCSN được tiến hành 5 năm một lần trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định 03/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin cơ bản về số CSHCSN, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các CSHCSN; kết quả thu, chi của cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Đây là cuộc điều tra thống kê quan trọng do Bộ Nội vụ chủ trì, bắt đầu từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/5/2026. Việc thu thập thông tin được thực hiện bằng phiếu điều tra điện tử trên hệ thống trực tuyến. Các đơn vị được cấp tài khoản để kê khai theo mẫu webform. Đây là một bước tiến quan trọng trong tổ chức điều tra thống kê chuyên ngành, với việc số hóa ngay từ khâu thu thập không chỉ rút ngắn thời gian, giảm sai sót thủ công, mà còn tăng khả năng giám sát trực tuyến, kiểm soát logic biểu mẫu và kết nối dữ liệu sau điều tra.

Căn cứ phạm vi điều tra theo Phương án điều tra CSHCSN 2026 của Bộ Nội vụ, qua rà soát lập danh sách, tổng số lượng đơn vị điều tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 2.776 đơn vị điều tra, trong đó 363 đơn vị cấp tỉnh (gồm 57 cơ quan hành chính và 306 đơn vị sự nghiệp công lập) và 2.413 đơn vị cấp xã (gồm 516 cơ quan hành chính và 1.897 đơn vị sự nghiệp công lập).

Khẩn trương triển khai thực hiện chiến dịch điều tra, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn thành lập BCĐ cấp xã; phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ tỉnh; phân công nhiệm vụ thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh; ban hành quy chế hoạt động; kế hoạch điều tra CSHCSN năm 2026; trưng tập và giao nhiệm vụ cho Giám sát viên cấp tỉnh, Giám sát viên cấp xã và Quản trị hệ thống cấp tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nội vụ Thanh Hóa nhấn mạnh: “Điều tra CSHCSN năm 2026 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, thời gian rút ngắn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu, đòi hỏi các đơn vị cần quán triệt, thực hiện đúng phương án điều tra, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra CSHCSN 2026 trên địa bàn tỉnh”.

Trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ và nâng cao trách nhiệm giải trình; đồng thời các địa phương đang từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và vận hành theo yêu cầu mới, thì việc nắm chắc quy mô cơ sở, chất lượng lao động, tình hình thu - chi, mức độ ứng dụng khoa học - công nghệ, hiện trạng tài sản, đất đai, biên chế và điều kiện hoạt động của từng đơn vị là điều kiện tiên quyết để tránh tình trạng điều hành dựa trên số liệu phân tán, thiếu chuẩn hóa.

Tại xã Hoằng Châu, ngay sau khi nhận được các hướng dẫn, kế hoạch triển khai, cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc. Bà Trương Thị Hoa, công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Châu cho biết: “Chúng tôi đã hoàn thành việc điều tra ở nhóm thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập và nhập liệu lên hệ thống. Đối với những nhóm thông tin và phần việc tiếp theo xã cũng đang tiếp tục thực hiện trên tinh thần chủ động, đảm bảo thu thập đúng, đủ thông tin”.

Với phạm vi điều tra rộng, bao quát, điều tra CSHCSN năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước, thúc đẩy phương thức làm việc mới dựa trên dữ liệu số, nối thống kê với chính sách, nối dữ liệu với cải cách và nối quản lý hiện tại với tầm nhìn phát triển dài hạn trong tương lai.

Bài và ảnh: Linh Hương