Tăng tốc cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 đang cận kề, các nhà trường, học sinh đang tăng tốc ôn tập, chuẩn bị tâm thế cho kỳ “vượt vũ môn”.

Cô, trò Trường TH&THCS Đông Yên trong giờ học.

Xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 9 ngay từ đầu năm học, Trường THCS Quang Lộc, xã Hoa Lộc đã chủ động bố trí lịch học xen kẽ, học 2 buổi/ngày để giảm áp lực học tập cho học sinh cuối cấp.

Thầy giáo Bùi Khắc Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Lộc chia sẻ: “Ngay từ năm lớp 8, nhà trường đã tổ chức khảo sát nhiều lần theo đề của trường và của xã. Từ kết quả khảo sát để phân chia đối tượng, tổ chức ôn tập theo nhóm và giao bài tập phù hợp với năng lực học sinh, không áp đặt cùng một lượng bài tập cho mọi đối tượng học sinh... Để việc ôn tập đạt hiệu quả và tránh tạo áp lực quá lớn cho học sinh trong giai đoạn nước rút, nhà trường đã chú trọng ôn tập từ kiến thức cơ bản rồi mới đến nâng cao, phân bổ thời gian ôn tập hợp lý giữa các môn học, đồng thời giữ vững nền nếp, kỷ luật để mỗi giờ học đạt hiệu quả cao nhất”.

Xã Hoa Lộc hiện có 6 trường THCS với tổng số 483 học sinh khối 9. Để đảm bảo cho học sinh toàn xã được ôn thi theo đúng tinh thần Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoa Lộc đã bám sát thông tin, quy định về kỳ thi, kịp thời chỉ đạo công tác chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà trường tổ chức ôn thi cho học sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bà Hoàng Thị Thường, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoa Lộc, cho biết: “Từ đầu tháng 3, xã đã tổ chức cho tất cả học sinh khối 9 thi khảo sát theo đề thi chung, sau đó xếp thứ tự và gửi kết quả cho các trường để nhà trường nắm bắt lực học của học sinh, đồng thời có kế hoạch ôn tập phù hợp, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để học sinh có đủ năng lực, kỹ năng tham dự kỳ thi vượt cấp quan trọng sắp tới”.

Trước tính cạnh tranh cao của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố môn thi thứ ba là môn tiếng Anh, các trường học khu vực TP Thanh Hóa cũ đã triển khai cao điểm ôn tập cho học sinh khối 9.

Cùng với công tác dạy học, Trường THCS Thiệu Dương, phường Hàm Rồng xác định đảm bảo chất lượng “đầu ra” của học sinh khối 9 là nhiệm vụ trọng tâm. Thầy giáo Vũ Quang, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Dương, cho biết: “Qua các đợt kiểm tra khảo sát, học sinh sẽ được phân loại để có phương án hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chú trọng việc hướng dẫn học sinh phương pháp tiếp cận các dạng đề mở, qua đó góp phần phát triển năng lực tư duy, sáng tạo của mỗi học sinh”.

Có kinh nghiệm hơn 20 năm trong việc ôn thi cho học sinh cuối cấp, cô giáo Hà Thị Lan, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS Thiệu Dương chia sẻ: “Hiện nay, theo quy định đề thi môn Ngữ văn sẽ không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, do đó tôi đã dạy học sinh bằng sơ đồ tư duy và “cuốn chiếu” theo từng dạng đề. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của học sinh là kỹ năng cảm thụ văn học, do đó bên cạnh việc hướng dẫn học sinh nắm vững cấu trúc từng dạng bài theo sơ đồ tư duy, tôi cũng chú trọng dạy các bước làm một bài văn hoàn chỉnh để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, đồng thời có kỹ năng vận dụng linh hoạt vào từng dạng đề”.

Song song với việc triển khai kế hoạch ôn thi cho học sinh khối 9, Trường TH&THCS Đông Yên, phường Đông Quang vẫn tổ chức dạy học đầy đủ, đúng chương trình đối với tất cả các môn học theo quy định, bảo đảm học sinh được phát triển tư duy toàn diện, không học lệch, học tủ. Đồng thời tập trung ôn tập theo hướng bám sát năng lực học sinh, giúp các em có thể đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi.

Thầy giáo Lê Duy Hải, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đông Yên cho biết, công tác tổ chức ôn tập được nhà trường triển khai sớm, bài bản, hướng tới mục tiêu giữ vững và nâng cao kết quả.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Thanh Hóa diễn ra vào ngày 5 và 6/6/2026. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do đó để học sinh tự tin chinh phục cánh cửa lớp 10, không chỉ các nhà trường mà cả hệ thống chính trị tại các xã, phường đang cùng vào cuộc với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ kiến thức đến tâm lý, góp phần mở ra cơ hội học tập, rèn luyện cho học sinh ở những bậc học tiếp theo.

Bài và ảnh: Linh Hương