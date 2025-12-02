Tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động mua, bán nhà ở xã hội nhằm trục lợi

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai Công văn 13732/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về chấn chỉnh hoạt động nộp hồ sơ, mua bán nhà ở xã hội để hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực, lợi dụng, trục lợi.

Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thành. Ảnh: NLĐO

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số đối tượng “rao bán”, nhận đặt cọc, thu “phí tư vấn”, hỗ trợ làm hồ sơ mua nhà ở xã hội trái quy định. Một số cá nhân còn nhận hồ sơ từ người dân, nộp hộ cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo và ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người dân.

Để đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua và bán nhà ở xã hội đúng quy định, Sở Xây dựng đề nghị người dân lưu ý:

1.Việc mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội không có quy định được bán qua sàn giao dịch không phải là của Chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội; không được phép đầu cơ, mua và bán lại không đúng quy định.

Các thông tin về Chủ đầu tư, các thông tin về Dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện nhận hồ sơ đăng ký mua nhà và được phép ký hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua đã được Sở Xây dụng đăng tải công khai trên trang website của Sở Xây dựng: https://sxd.thanhhoa.gov.vn.

Việc môi giới “rao bán”, đề nghị “nhận đặt cọc”, nhận “phí tư vấn” hỗ trợ thủ tục hồ sơ mua nhà ở xã hội của các tố chức cá nhân không đúng quy định được cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

2.Đối với người dân mua nhà ở xã hội:

(1) Chủ động tìm hiểu quy định pháp luật để không bị lợi dụng, trục lợi.

(2) Chủ động tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn tại các kênh chính thống như: Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án, báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, trang thông tin chính thức của Chủ đầu tư.

(3) Chỉ làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư; không mua - bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

(4) Chấp hành hướng dẫn của nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ tại điểm nộp hô sơ, không chen lấn, xô đẩy.

(5) Kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký; chi nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ.

Sở Xây dựng yêu cầu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền để người dân nắm bắt chính xác, thực hiện đúng quy định, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong việc xét duyệt và phân phối nhà ở xã hội.

LP