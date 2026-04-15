Tăng cường tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 6593/UBND-CNXDKH ngày 14/4/2026 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, năm 2026 được dự báo nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, trong khi thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến việc cung ứng điện. Trước tình hình này, UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Tỉnh đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026; riêng các tháng cao điểm nắng nóng (từ tháng 4 đến tháng 7) tiết kiệm ít nhất 10%. Các cơ sở sử dụng điện từ 500.000 kWh/năm trở lên phải tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải ra khỏi giờ cao điểm.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ; phấn đấu hằng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt hệ thống ĐMTMN hoặc đạt tối thiểu 20% công suất theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể về tiết kiệm điện và phát triển ĐMTMN, trình UBND tỉnh trước ngày 15/5/2026; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và lưu trữ điện.

Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và người dân tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện; phối hợp triển khai các dự án điện trọng điểm. Công ty Điện lực Thanh Hóa được yêu cầu vận hành tối ưu lưới điện, giảm tổn thất điện năng xuống dưới 3,5% và thực hiện hiệu quả các chương trình quản lý nhu cầu điện.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ sở sản xuất, dịch vụ, UBND tỉnh yêu cầu chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiết giảm sử dụng điện giờ cao điểm, đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời mái nhà phù hợp với điều kiện thực tế.

LP (Nguồn UBND tỉnh)