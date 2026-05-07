Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), góp phần nâng cao ý thức người dân, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an xã Vạn Lộc tổ chức các điểm tiếp nhận giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Thông qua công tác vận động quần chúng tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở, bám sát địa bàn, Công an xã Vạn Lộc đã tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ngư dân vùng biển về Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Từ đó tự giác chấp hành và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT. Thông qua các buổi tuyên truyền tại các thôn, kết hợp với công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng công an xã đã vận động được nhiều người dân tự giác giao nộp các loại súng tự chế, thuốc nổ và các CCHT khác. Bên cạnh đó, Công an xã còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ tính từ cuối tháng 3/2026 đến nay, lực lượng công an xã đã thu hồi 3 súng tự chế, 15 dao kiếm và 0,5kg thuốc nổ; bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép gần 18kg pháo.

Để tăng cường công tác quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, phối hợp với MTTQ tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia giao nộp, tố giác vi phạm. Điểm nổi bật là công tác tham mưu không dừng ở văn bản chỉ đạo, mà được cụ thể hóa bằng việc thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất chặt chẽ trong tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền được tổ chức bài bản, đi vào chiều sâu, bám sát đặc điểm từng vùng, từng đối tượng. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền trên phương tiện truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa nhanh, rộng khắp, như mạng xã hội, tin nhắn di động SMS, “trợ lý ảo”... Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng công an Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay trong vận động thu hồi VK, VLN, CCHT như: mô hình “Đổi VK, VLN, CCHT lấy bình chữa cháy”; “Đổi quà lấy súng”; đồng loạt tổ chức phát động “Ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo”...

Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến VK, VLN, CCHT, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép, để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Mặt khác, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, biên phòng và phát huy vai trò của những người có uy tín, già làng, trưởng bản, cán bộ cốt cán trong đồng bào các dân tộc, để tuyên truyền, vận động Nhân dân vừa tự giác giao nộp, vừa tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT. Do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Sau hơn 1 năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, toàn tỉnh đã vận động, thu hồi 2.326 khẩu súng, 2.520 viên đạn, 39 bom, mìn, đầu đạn, gần 68kg thuốc nổ cùng hàng nghìn vũ khí thô sơ, CCHT do Nhân dân tự nguyện giao nộp. Bên cạnh công tác thu hồi, công tác đấu tranh, bắt giữ đối tượng vi phạm về VK, VLN, CCHT cũng được triển khai thực hiện quyết liệt, toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 162 vụ, 323 đối tượng; khởi tố 142 vụ, 288 đối tượng.

Dự báo tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp về ANTT, lực lượng công an sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp. Đối với các trường hợp cố tình không giao nộp, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương