Tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở kiểm nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng (MSVT), mã số cơ sở đóng gói (MSCSĐG) và năng lực kiểm nghiệm nông sản, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển xuất khẩu nông sản bền vững trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát các vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu; đối chiếu giữa diện tích sản xuất thực tế với diện tích đã được cấp MSVT để xây dựng kế hoạch phát triển MSVT, MSCSĐG đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Tham mưu bố trí nguồn lực, nhân lực và kinh phí hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng vùng trồng, CSĐG đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật. Đẩy nhanh tiến độ thiết lập, kiểm tra, cấp mã số đối với các vùng trồng, CSĐG đủ điều kiện.

Phấn đấu toàn bộ vùng nguyên liệu tập trung, vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu và các CSĐG đáp ứng yêu cầu được cấp mã số theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, cập nhật, quản lý và duy trì MSVT, MSCSĐG theo quy định. Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động để tham mưu các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, khai thác hiệu quả giá trị của mã số gắn với truy xuất nguồn gốc, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sinh vật gây hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu nhằm duy trì đầy đủ các điều kiện kỹ thuật trong suốt quá trình hoạt động. Không để xảy ra tình trạng cấp mã số mang tính hình thức, buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm quy định của nước nhập khẩu, bị cảnh báo, tạm dừng hoặc thu hồi mã số.

Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất đối với các vùng trồng, CSĐG đã được cấp mã số. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, sử dụng trái phép MSVT, MSCSĐG.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cấp mã số theo thẩm quyền đối với các vùng trồng, CSĐG đủ điều kiện; tổng hợp danh sách gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để trình cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu xem xét, phê duyệt theo quy định.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan và UBND các địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất từ vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp MSVT, MSCSĐG.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

UBND các xã, phường tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)