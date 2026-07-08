Tăng cường quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý giá cước vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu giảm, yêu cầu doanh nghiệp vận tải chủ động điều chỉnh giá cước phù hợp, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Xe khách Hào Hương trước giờ xuất bến tại bến xe khách xã Triệu Sơn. Ảnh: Khánh Huyền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 10229/BXD-VT&ATGT ngày 3/7/2026 của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá; chủ động rà soát cơ cấu chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi giá nhiên liệu giảm so với giai đoạn cao điểm trước đây, bảo đảm mức điều chỉnh tương ứng với mức giảm của chi phí nhiên liệu.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước của các đơn vị kinh doanh vận tải; tập trung kiểm tra các đơn vị đã tăng giá cước trong thời gian trước nhưng chưa điều chỉnh giảm hoặc điều chỉnh chưa tương xứng khi giá nhiên liệu giảm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. UBND tỉnh nhấn mạnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu đã giảm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về điều hành giá; công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá và chủ trương điều hành của Chính phủ, Bộ Xây dựng. Đồng thời, tuyên truyền để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhận thức rõ việc điều chỉnh giảm giá cước, phụ phí không chỉ chia sẻ với người tiêu dùng mà còn góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp và ổn định kinh tế - xã hội.

LP (Nguồn UBND tỉnh)