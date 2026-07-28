Tăng cường phối hợp góp phần bảo vệ biên giới Việt - Lào

Sáng 28/7, tại Đồn Biên phòng Tam Chung đã diễn ra Lễ ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Tam Chung, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Đại đội 214, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại diện Đồn Biên phòng Tam Chung và Đại đội 214 trao biên bản ghi nhớ.

Tại buổi lễ, đại diện hai đơn vị đã ký kết Biên bản ghi nhớ với nhiều nội dung phối hợp quan trọng, gồm: duy trì chế độ hội đàm, trao đổi thông tin; phối hợp tuyên truyền pháp luật; giao lưu nghiệp vụ quân sự; tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; hỗ trợ giải quyết các vụ việc phát sinh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Khăm Piềng Đuông Xay Pheng, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh việc ký kết nghĩa có ý nghĩa thiết thực, tạo nền tảng để hai đơn vị tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới ngày càng hiệu quả, thực chất và bền vững hơn.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Các đồng chí đề nghị hai đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung đã ký kết bằng chương trình phối hợp hằng năm; duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm, trao đổi thông tin, tuần tra song phương; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hồ Thuỷ (CTV)