Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở

Chiều 2/6, tại xã Nga An, Đoàn kiểm tra số 1020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung khác đối với 6 Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Ba Đình và Nga An.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, các thành viên trong đoàn đã kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp; kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Theo báo cáo của các địa phương, sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của các xã được tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, đồng bộ và hiệu quả; việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cơ sở được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước thích ứng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo xã Nga An phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được các xã triển khai đồng bộ; hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến đều đạt mức cao.

Lãnh đạo xã Tân Tiến phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, dân chủ; tiêu chí đánh giá cán bộ được lượng hóa theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và dân vận được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân...

Lãnh đạo xã Hồ Vương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, việc vận hành ở một số lĩnh vực vẫn còn lúng túng; chất lượng tham mưu một số bộ phận còn hạn chế. Một số xã nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số còn hạn chế.

Tiến độ rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch ở một số địa phương còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, trật tự xây dựng ở một số nơi vẫn còn hạn chế.

Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên; việc phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở có lúc chưa kịp thời...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, bất cập các địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Gắn đánh giá công tác cán bộ với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm tự phê bình, phê bình, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương...

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực; phát huy tiềm năng, lợi thế, làm tốt công tác quy hoạch, tập trung tháo gỡ các dự án còn tồn đọng để phát triển kinh tế, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Những kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại buổi làm việc sẽ được đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Trung ương xem xét, giải quyết.

Phan Nga