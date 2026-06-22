Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Sau khi kiểm tra thực tế một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch giải ngân năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Sáng 22/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ). Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Đến nay, công trình đã hoàn thành lao lắp dầm 6/6 nhịp cầu, cơ bản hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành sau khi di dời 13/13 hộ dân. Hiện nhà thầu đang tiến hành thi công các hạng mục còn lại theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2, xã Trường Giang, huyện Nông Cống (cũ).

Kiểm tra thực tế tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2026, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cũng như bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân trong vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.

Tại Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng, hiện liên danh các nhà thầu thi công đạt khoảng 372/729 tỷ đồng, tương đương 51,7% khối lượng hợp đồng.

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn quy mô đầu tư xây dựng gồm 2 tuyến giao thông. Tuyến số 1: Tuyến đường tỉnh 512 đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn có chiều dài khoảng 10,4Km. Trong đó, đoạn qua địa phận phường Tân Dân chiều dài 3,95Km, qua xã Các Sơn có chiều dài 3,7Km, qua xã Tượng Lĩnh có chiều dài 2,7Km. Tuyến số 2: Tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, chiều dài 3,0km.

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn đang được thi công theo kế hoạch.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương và ngành chức năng, trong đó yêu cầu cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; các nhà thầu chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026. Đồng thời phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn cho người dân trong khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn và Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Hai dự án này đều do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Phong Sắc