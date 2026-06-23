Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Sáng 23/6, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do Trưởng ban Nguyễn Quốc Hải làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Tống Sơn nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng trong hoạt động vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đoàn khảo sát kiểm tra thực tế hoạt động khai thác khoáng sản tại một mỏ đá trên địa bàn xã Tống Sơn.

Đoàn đã khảo sát tại Công ty TNHH Hồng Phượng, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hưng Phát và Công ty TNHH Quyết Chiến.

Nội dung khảo sát tập trung vào việc lắp đặt, vận hành hệ thống trạm cân, camera giám sát; công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận chuyển; việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận các doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống camera, trạm cân phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản. Một số đơn vị thực hiện tốt việc vận hành hệ thống giám sát, kiểm soát tải trọng phương tiện, cập nhật dữ liệu đầy đủ phục vụ công tác quản lý.

Tuy nhiên, đoàn cũng ghi nhận một số tồn tại đó là, tại một số doanh nghiệp hệ thống camera, trạm cân đã được lắp đặt nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu kiểm soát theo quy định. Hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vẫn gây ảnh hưởng nhất định đến môi trường và hạ tầng giao thông, nhất là trên các tuyến đường dân sinh thường xuyên có phương tiện vận tải lưu thông.

Đáng chú ý, qua khảo sát thực tế, đoàn ghi nhận có trường hợp phương tiện vận chuyển khối lượng vật liệu lớn, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định về tải trọng.

Đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu để làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vận chuyển khoáng sản.

Hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản được đoàn khảo sát kiểm tra trong chương trình làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Tống Sơn, trên địa bàn xã hiện có 26 mỏ khoáng sản còn hiệu lực giấy phép với tổng diện tích hơn 122ha.

Năm 2025, các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 8 doanh nghiệp khai thác khoáng sản với tổng số tiền xử phạt hơn 830 triệu đồng; xử lý 1 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp tục xử phạt 1 doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống camera, trạm cân; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong kiểm soát tải trọng phương tiện vận chuyển.

Xã Tống Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp tái phạm nhiều lần, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn.

Tăng Thúy