Phải thay đổi căn bản tư duy trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chiều 23/6, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tổ chức phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì và phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Báo cáo trình bày tại phiên họp cho biết: Qua 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành và địa phương đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, tư duy và hành động.

Nhiều bộ, ngành đã chủ động xây dựng định hướng phát triển khoa học, công nghệ gắn với lĩnh vực quản lý; từng bước hình thành các cơ chế thử nghiệm chính sách, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Đối với các địa phương, nhiều nơi đã bước đầu xác định được các nhiệm vụ, sản phẩm khoa học, công nghệ phù hợp với lợi thế, tiềm năng phát triển. Đến nay có 29 địa phương đăng ký 124 sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó, 33 sản phẩm thuộc nhóm công nghệ chiến lược; 70 sản phẩm thuộc nhóm công nghệ mới, công nghệ số, công nghệ cao; 54 sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học và chế biến nông sản.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Nhiều mô hình bước đầu phát huy hiệu quả như ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn tại Cà Mau; nền tảng truy xuất nguồn gốc chè tại Thái Nguyên; hệ thống dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo phục vụ bảo tồn di sản, phát triển du lịch tại Ninh Bình; các sản phẩm dược liệu, công nghệ sinh học tại Quảng Trị, Nghệ An, Lào Cai...

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy, công tác triển khai ở một số địa phương còn chậm; việc xác định nhiệm vụ và sản phẩm khoa học, công nghệ chưa gắn chặt với điều kiện thực tế, lợi thế so sánh và nhu cầu thị trường...

Các tham luận tại phiên họp tập trung đề xuất một số giải pháp cụ thể như thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược và hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; ban hành cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ; phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt trong phát triển hệ sinh thái công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh phục vụ tăng trưởng xanh tại các địa phương; thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng vật liệu xây dựng xanh, vật liệu mới trong các công trình hạ tầng chiến lược quốc gia; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số du lịch quốc gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá điểm du lịch địa phương ra thị trường quốc tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị, dự báo và điều tiết du lịch tại các điểm đến trọng điểm...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thay đổi căn bản tư duy trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chấm dứt tình trạng đăng ký nhiệm vụ theo phong trào, xa rời thực tiễn.

Việc xây dựng nhiệm vụ phải xuất phát từ bài toán thực tế, gắn với thế mạnh, nguồn lực và nhu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương; lấy hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm khoa học, công nghệ; rà soát, phân tầng nhiệm vụ theo cấp quốc gia, cấp vùng và cấp địa phương để tập trung nguồn lực thực hiện.

Các địa phương rà soát lại toàn bộ danh mục sản phẩm đã đăng ký, kiên quyết loại bỏ những nội dung mang tính phong trào; lựa chọn đúng sản phẩm, đúng lợi thế, đúng doanh nghiệp và đúng thị trường để tạo động lực tăng trưởng thực chất từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Minh Hiếu