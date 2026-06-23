Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Trạm khách 435

​Sáng 23/6, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công công trình Trạm khách 435.

Qua kiểm tra thực tế và nghe đơn vị báo cáo tiến độ triển khai xây dựng công trình, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành các hạng mục, bảo đảm chất lượng, đúng thiết kế, quy định và kế hoạch đề ra.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu kịp thời khắc phục các mặt còn hạn chế, tập trung tối đa mọi nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, hạng mục; gắn với giải ngân vốn đầu tư đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; kịp thời báo cáo để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đưa công trình bàn giao sử dụng đúng thời gian cam kết. Đặc biệt, bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối trong quá trình thi công, phấn đấu đạt và vượt tiến độ đã đề ra.

Thu Phương (CTV)