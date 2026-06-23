Đoàn khảo sát của Quốc hội làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện chính sách, pháp luật lĩnh vực văn hóa - xã hội

Sáng 23/6, Đoàn khảo sát của Quốc hội do đồng chí Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ, ưu đãi người có công với cách mạng.

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và đại diện một số doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa hiện có 166 đơn vị hành chính cấp xã với dân số trên 3,77 triệu người. Trong đó lực lượng trong độ tuổi lao động đạt hơn 1,95 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,2%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức 2,5%.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 21.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 492.000 lao động.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp phát biểu tại buổi làm việc

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, việc phân cấp, phân quyền sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần giảm đầu mối trung gian, rút ngắn quy trình phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động. Tình hình quan hệ lao động trên địa bàn cơ bản ổn định; công tác quản lý lao động người nước ngoài được thực hiện đúng quy định; hoạt động kiểm tra chuyên ngành lao động tiếp tục được duy trì.

Trong lĩnh vực bình đẳng giới, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; đồng thời lồng ghép các mục tiêu bình đẳng giới vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò, vị thế của phụ nữ tiếp tục được nâng lên; sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý ở một số lĩnh vực vẫn còn thấp; công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu giới còn gặp nhiều khó khăn...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với hoạt động chữ thập đỏ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Từ khi Luật Hoạt động chữ thập đỏ có hiệu lực, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm lớp tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân. Các phong trào như “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực nhân đạo được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật ở một số lĩnh vực do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phụ trách.

Theo đó, sau sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng, đội ngũ cán bộ cơ sở còn thiếu kinh nghiệm chuyên môn ở một số lĩnh vực, hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ và nguồn lực dành cho một số chương trình còn hạn chế.

Các thành viên đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai chính sách, pháp luật về lao động, bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ và ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, các lĩnh vực được khảo sát đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị các sở, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, tổng hợp những bất cập phát sinh trong thực tiễn triển khai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới, Bộ luật Lao động và các chính sách an sinh xã hội, từ đó đề xuất các nội dung cụ thể, sát thực tế để phục vụ công tác nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Khánh Hòa